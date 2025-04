Un americano que vive en España lanza este mensaje a los extranjeros que se quieren venir a vivir

El usuario de TikTok Daniele (@danielefford23) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok

¿Cómo es vivir en España? Es brillante, pero no fácil. Dejadme explicarlo bien antes de lanzarme al agua. Eh, no digan que es tentar a la suerte, ¿verdad? ¿Cómo es vivir en España? Es genial, es genial.

Tiene sus altibajos, como todos los países. Tiene gente buena y gente mala, como todos los países. Tiene sus tradiciones, sus modales, su cultura, su comida. Lo tiene todo, como otros países. ¿Es fácil? No, como otros países.

Creo que uno de los mayores obstáculos que tiene la gente es que cuando viene a España es que ellos vienen como turistas. Ven la vida desde la perspectiva de un turista. Y ellos realmente no tienen en cuenta lo que sucede entre bastidores.

Así que venir una semana, ver cómo funciona, o ver la forma de vida, y decir: "Puedo hacerlo". Es solo un error. Es un error. Así que, un consejo: si estás pensando en mudarte a España, puedes averiguar qué pasa allí preguntando a la gente local.

Infórmate un poco. Habla con la gente local. Y no me refiero a los británicos. En tu bar favorito, habla con gente española. Que hable inglés o con la que hayas podido conectar, y puedes usar un traductor o lo que sea.

Averigua qué te sugieren hacer, dónde deberías estar y cosas así. Pídeles que te ayuden. Incluso puedes hablar con una peluquería local. Hoy en día, muchas hablan inglés. Así que incluso con solo ir y decir: "Bueno, estamos pensando en hacer esto", te cobrarán.

De acuerdo, pero para esa primera cita, habla con ellos. Infórmate mejor. Puedes buscar en internet un montón de sitios y gente que ofrece información sobre la vida en España, incluyéndome a mí, a mi amigo Mark y a mí.

Tenemos otro canal en la plataforma, ya sabes, el de YouTube, y se llama "Vida en España sin filtros". Si vas ahí, verás una serie de videos. Ahí hablamos de ciertas cosas que debes tener en cuenta antes de venir a España.

Vivir en España. Tenemos este problema y, bueno, no es tan grave. Tenemos el problema de que la visión turística nubla el sentido común. Lo nubla porque vemos una forma de vida que disfrutamos porque somos turistas, como turistas.

Lo he hecho yendo a diferentes países, incluso volviendo al Reino Unido, y suena estúpido. Puede que suene muy estúpido, pero considerando que llevo 38 años en España, volver al Reino Unido es como unas vacaciones.

Echo de menos cosas del Reino Unido. ¿Me gustaría volver a vivir allí? ¿Podría volver? No lo sé. Pero lo veo porque siento nostalgia, ese ambiente hogareño y cosas así. Me hace pensar en cosas así.

Y no es diferente a la gente que viene aquí, sobre todo si eres un visitante recurrente de España. No solo las costas, no solo la Costa Blanca, la Costa del Sol, la Costa Ballena. Hay mucho más. Hay muchos más lugares que puedes visitar y simplemente piensas: "¿Sabes qué? Podría vivir aquí".

Ah, podría hacerlo. Ah, podría montar un negocio aquí. Ah, podría... Infórmate. Infórmate. Habla con la gente local y ten en cuenta lo que dicen, cómo lo dicen, la información que recibes, no solo de una persona, escucha a toda la gente posible.

Porque habrá historias de miedo. Podría compartir algunas historias de miedo. ¿Es bueno vivir en España? Sí, puede serlo. ¿Puede ser bueno vivir en cualquier país? Sí, puede serlo. Solo tienes que encontrar los ingredientes adecuados para que esa vida sea vivible. Disfruta de la noche, cuídate.