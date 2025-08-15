Un argentino genera más de 5.000 comentarios por lo que ve de noche en plena Gran Vía: "¿Deben hacer algo?"

El creador digital argentino Kevin Gómez, que acumula ya más de 250.000 seguidores en TikTok (@kevingomeez69), se ha sorprendido después de dar un paseo nocturno por Gran Vía, una de las calles más famosas de Madrid, por lo que ha visto.

"Me sorprende muchísimo la cantidad de gente que duerme en las calles, lo más loco es que están en plena Gran Vía, así como si nada, es tremendo", ha expresado al principio del vídeo, que durando tan solo 13 segundos, ha acumulado más de 3.000.000 de visualizaciones.

"¿Qué opináis vosotros? ¿La Comunidad de Madrid tendría que hacer algo al respecto o no?", ha preguntado a sus seguidores y a todo aquel que se haya encontrado con el vídeo. Las reacciones, hasta el momento, suman más de 5.000 respuestas con opiniones de todo tipo.

"Pasa en todas las ciudades grandes"

Muchos usuarios han respondido de forma muy divida, muchos culpando al capitalismo. El usuario 'mixxxz' ha comentado que "es algo que pasa en todas las ciudades grandes del mundo, no solo en Madrid: Nueva York, Los Ángeles, Londres, Berlín...".

Una de las respuestas más sonadas del vídeo ha sido la de @velkis_1921: "Dios mío, las personas necesitan ayuda, no migran de sus países porque quieren". Sobre los que han culpado a la izquierda y al socialismo, la réplica se la lleva NaimaGVR: "La gente diciendo que es por culpa de la izquierda o de los socialistas no tienen ni idea, o no han salido nunca de su país y hablan sin saber".

"De Madrid al cielo... La derecha liberal de Ayuso no se hace responsable de sus obligaciones", ha reaccionado uno de los usuarios.