Un vecino de Madrid cuelga un cartel por unos olores en el edificio y el mensaje que pone al final ya es historia de España

Qué sería de España sin las historias de la comunidad de vecinos. Ciempozuelos (Madrid) no iba a ser la excepción y es que se ha puesto en el foco de las redes sociales después de que arrasara un cartel que ha colgado un vecino a causa de unos olores que han circulado por el edificio.

Ese vecino, cuyo nombre se desconoce por ahora, se ha hartado de que el olor se propague por todos los rincones comunes, por lo que ha colgado un cartel en el cristal de la puerta para avisar al culpable de que pare.

"Buenas. En el edificio estamos alcanzando niveles de olor a porro propios de un festival. Por favor, se pide que se fume en un lugar donde el humo se disperse mejor", rezaba el cartel que había colgado, acumulando más de 94.000 visitas y 3.000 'me gusta' en apenas 24 horas.

El mensaje final arrasa

La viralidad ha llegado más por lo que ha escrito justo al final, en la postada, haciendo una comparación y acordándose de un país de Europa: "Si quisiéramos ambientación holandesa ya hubiéramos puesto tulipanes".

Esta comparación con Reino Unido se debe a la popularidad de las cafeterías en las que supuestamente se puede consumir marihuana. Tal y como ha avisado la web especializada en el país, Ámsterdam Guías, la marihuana no es legal.

Tanto la venta, como la compra y su consumo están sometidos a una política de "tolerancia" hacia las drogas blandas, permitiendo, entonces, el consumo propio siempre con un máximo de 5 gramos por persona y día.

Precisamente en estas cafeterías se otorgan licencias para surtir a esos consumidores de la cantidad máxima diaria. Para ello, deben cumplir unas normas muy estrictas en el país:

Estar a más de 250 metros de una escuela.

No hacer apología al consumo de drogas.

No vender alcohol.

No permitir el acceso a menores de edad.

Qué no se puede hacer en las zonas comunes

La Ley de Propiedad Horizontal, tal y como señala el portal de administradores de fincas, Casas de Derecho, recoge varios aspectos que no se pueden hacer en las zonas comunes: