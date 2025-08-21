Un biólogo se sale del guion y pone el foco en algo que está pasando desapercibido con los incendios

El biólogo y profesor de Zoología en la Universidad de Oviedo Alfredo Ojanguren intervino este martes en el programa Malas Lenguas para hablar del origen de los incendios que están afectando a media España y de cómo combatir estos fuegos y dio una opinión que ha tenido una gran repercusión en redes sociales.

Ojanguren lo primero que señaló es que empezaría por pensar las cosas "a escala global más allá de lo que está pasando en un sitio o en otro" y aseguró que esto que está ocurriendo no es sorpresa porque "hace décadas que los modelos de cambio climático ya predijeron que iba a pasar y que iba a haber cambios en los regímenes de precipitaciones".

"Y una de las consecuencias de estos modelos es que va a haber más incendios, cada vez más grandes y más violentos. Está pasando en otros sitios como Canadá y no es solo de aquí", afirmó.

El especialista, entonces, puso el foco en lo que se escuchar de tener que cuidar los montes y de eliminar esa vegetación que actúa de combustible: "Se habla de limpiar el monte, pero limpiar el monte es quitar basura y no vegetación, que esta es parte de los ecosistemas. También se dice que eso puede arder y es combustible, pero la Biblioteca Nacional está llena de libros muy secos que están en estanterías muy secas y como prenda fuego quema toda la Biblioteca. ¿Nos cargamos los libros? No, lo que tenemos que prevenir es que nadie entre fumando o que nadie haga una hoguera".

Ojanguren apuntó que aproximadamente "el 80% de los incendios que hay en España están causados por humanos y una parte son intencionados y otra por descuidos", así que incidió en solucionar eso antes de destruir el monte: "Si se elimina el matorral se elimina una parte esencial de un ecosistema, así que deberíamos repensar eso".

Para ello, demandó también la importancia de los profesionales de la biología, sector que está más olvidado en el debate público sobre estos asuntos: "Si quieres apagar un fuego tienes que apagar a un bombero porque ellos saben cómo se apaga el fuego en una casa o en un monte. Pero cómo funciona un ecosistema no se lo preguntes a un bombero o a un ingeniero forestal, que este se encarga de un cultivo forestal, que es una cosa diferente de un ecosistema. Una cosa es producir y otra conservar".

"Gestionar la biodiversidad es algo que tiene que hacer alguien que lo haya estudiando y eso no se está hablando. Tenemos que trabajar en prevención, que no es cortar las cosas para que no ardan porque si no lo asfaltas y ya no arden. Necesitamos tener bosques porque hay que reinstaurar ecosistemas y permitir que se regeneren", sentenció.

Finalmente Ojanguren apuntó que esto es diferente a tener un cultivo de árboles, que en ese caso sí que hay que mantenerlo y limpiarlo. "Pero un ecosistema natural no, y eso es algo que los ingenieros no tienen claro", remató.