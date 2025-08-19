Un bombero ve esta barbaridad y su enfado hace que salten chispas

Con un total de 21 grandes incendios todavía activos en España, todavía hay gente que se la juega con el fuego en pleno agosto, algo que ha hecho que el bombero forestal y usuario de X @OscarBForestal no pueda aguantar su enfado.

En concreto, el profesional se ha referido a un vídeo que ha subido el medio Pamplona Actual a su cuenta de la red social X (@Pamplonaactual) donde se puede ver como la Policía Forestal de Navarra pilla a un grupo de gente haciendo una barbacoa ilegal en medio del bosque.

"Los #BomberosForestales jugándonos la vida en cada incendio forestal y estos GILIPOLLAS haciendo una maldita BARBACOA en pleno monte. De verdad que no tengo palabras, bueno, si las tengo pero me las voy a ahorrar para no ir a la cárcel", ha criticado el bombero.

"Le pegaba una multa que se les quitarían de por vida hacer barbacoas en el monte, en la playa y hasta en su casa"; "Hay muchas causas de incendios... pero la estupidez humana es una de las peores", han comentado algunos usuarios.

"Hace cuatro días lo mismo a las 11 de la noche de unos que se querían hacer unos chorizos a la brasa con un incendio a 7 km…"; "Es que madre mía, me quedo sin palabras", han añadido otros tuiteros, también muy enfadados.