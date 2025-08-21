Un bombero ve las polémicas palabras de Ayuso y las desmonta en un abrir y cerrar de ojos

En plena ola de incendios que ha arrasado territorios en Castilla y León, Galicia o Extremadura, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el nuevo convenio colectivo de la empresa pública TRAGSA para las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF).

En esa actualización se incluyen "mejoras considerables" en las condiciones laborales y salariales. Por ejemplo, los brigadistas pasan de ser considerados "personal eventual estacional" para subir al rango de "bomberos forestales", lo que supone la obtención de contratos fijos durante los 365 días del año.

Asimismo y entre otras cuestiones, también se contempla un incremento salarial de entre el 15% y el 20% y una revalorización del complemento de operatividad, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. También aparece una novedad, que es la contemplación de que se puedan movilizar a los brigadistas para otras emergencias, tales como vendavales, nevadas o búsquedas de desaparecido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha compartido la noticia y ha celebrado en sus redes sociales que fueran atendidas sus demandas por el Gobierno: "Las reivindicaciones de los brigadistas, que se sucedían en toda España pero solo con huelga en Madrid, por fin son atendidas por el Gobierno, el competente en sus salarios y condiciones. Eso sí, solo para los que prestan servicio al Ministerio de Transición Ecológica".

Sin embargo, ha apostillado lo siguiente: "Mientras, Madrid ya aprobó en junio el acuerdo con sus bomberos. Celebramos que por fin se haya cedido y ahora esperamos que lo hagan con las brigadas que trabajan en la Comunidad de Madrid".

La publicación de Ayuso ha provocado multitud de respuestas, ya que el Ejecutivo ha anunciado esa mejora del convenio con el personal que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero no para los dependientes de la Comunidad de Madrid, que tiene que ser la propia región la que los actualice.

Óscar, uno de los bomberos forestales más activos de X con su cuenta @OscarBForestal ha contestado de forma tajante a la dirigente 'popular': "¿Y esta señora atribuyéndose una subida salarial (muy pequeña) al personal de la BRIF, dependientes del Ministerio, como si lo hubiesen hecho ella en Madrid? 😂".

"Los #BomberosForestalesCM siguen exactamente igual con las mismas condiciones y convenio. Sin palabras estoy", ha sentenciado.