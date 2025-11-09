Un británico se hace un bocadillo de paella y los españoles reaccionan en masa, pero no como se espera

El creador de contenido británico @bored_brit_abroad, que se dedica a viajar por diferentes países y mostrar muchos de los rincones de las ciudades y los pueblos por los que pasa, ha aterrizado en España y se ha enamorado de la paella, como muchos extranjeros que la prueban por primera vez.

Ha llamado la atención (y mucho) lo que ha hecho con las sobras: un bocadillo de paella. "Lo sé, todos los españoles me vais a criticar y habrá comentarios del tipo 'qué asco, lo has estropeado'", ha pronunciado al principio del vídeo, que ha acumulado miles y miles de visualizaciones en TikTok en apenas 24 horas.

"Mi pareja preparó una pella deliciosa el otro día y ha estado en la nevera, quiero calentarla o simplemente comerla sola, así que lo que he hecho es ponerla en un bocadillo. Obviamente, lleva mejillones y gambas, todas las cosas buenas", ha añadido.

Con el primer bocado ya se ha convencido de lo bueno que está. "Increíble, lo siento por todos los españoles, pruébalo, no lo critiques hasta que no lo hayas hecho", ha concluido el joven británico.

"No hay nada más español"

Para sorpresa del creador de contenido, un centenar de españoles han comentado su vídeo, pero no para criticar que se haya hecho un bocadillo de paella, plato que es patrimonio del país—aunque algunos sí lo han visto con malos ojos—sino para destacar que "no hay nada más español" hacerse un "bocata de sobras".

"Es un horror, pero a la vez, no hay nada más español que hacerse un bocata de hasta una paella", ha replicado la usuaria de TikTok Mónica. "Soy español y no descarto la idea", ha comentado el usuario @mnml_s.

"Me lo creo, no debe estar malo. Y si le pones alioli en vez de mayonesa, mejor, lo probaré", ha respondido Juan Luis, que ya se ha apuntado probarlo algún día. Uno de los comentarios con más 'me gusta' ha sido el de un usuario que ha afirmado que "si me pilla volviendo de fiesta te lo compro, si no, es terrorismo".