Un camarero alerta de una nueva tendencia entre los clientes: se lo han hecho tres en pocos días y es "una guarrada"

Un camarero ha dado la voz de alarma, visiblemente indignado, por un comportamiento que, según asegura, cada vez ve de forma más frecuente en los clientes y que a todas luces es muy poco cívico.

"¿Alguien me explica esta manía que me encuentro en los últimos días? Ya lo he encontrado tres veces. No entiendo a la gente, de verdad, cómo se puede ser tan cerda", se empieza quejando antes de enseñar a qué se refiere exactamente.

"¿Me explicáis por qué tiene que dejar la gente un chicle aquí pegado en el plato? Pegado en el plato, pero es que me lo he encontrado en el plato y el otro día pegado en la cucharilla", se lamenta mientras muestra en imágenes de lo que habla.

"¿Qué cuesta tirar el chicle a la basura o coger un papel de los servilleteros que dejamos en las mesas y tirarlo ahí? Pero es que no es sólo esto. Me he encontrado otro chicle ya veréis dónde", critica a la vez que muestra ese chicle pegado debajo de una de las mesas de su bar.

"¿De verdad? ¿En serio? Decidme si es normal. Es que de verdad que no lo entiendo. ¿Por qué no os pegáis el chicle en el pantalón y lo despegáis vosotros? En fin, que el mundo está lleno de cerdos", insiste.

Son muchos los que coinciden en la misma y sencilla solución. "Tan sencillo como meterlo en el sobre de azúcar!!! Por dios!!!", exclama un usuario. "Con lo poco que cuesta meterlo dentro del sobre de el azúcar...", apunta otro. "Tan sencillo como liarlo en el mismo papel del azúcar o en las servilletas...", insiste uno más.

Otras personas que trabajan en hostelería comparten otras experiencias traumáticas: ¿Y cuando te dejan en el plato dentro de la servilleta lo masticado de la boca? Una vez nos dejaron un pañal sucio encima del plato, aaarrrggg".