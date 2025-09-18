Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un camarero alerta de una nueva tendencia entre los clientes: se lo han hecho tres en pocos días y es "una guarrada"
Virales

Virales

Un camarero alerta de una nueva tendencia entre los clientes: se lo han hecho tres en pocos días y es "una guarrada"

"El mundo está lleno de cerdos", se lamenta.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Un camarero, sirviendo un café.Getty Images

Un camarero ha dado la voz de alarma, visiblemente indignado, por un comportamiento que, según asegura, cada vez ve de forma más frecuente en los clientes y que a todas luces es muy poco cívico.

"¿Alguien me explica esta manía que me encuentro en los últimos días? Ya lo he encontrado tres veces. No entiendo a la gente, de verdad, cómo se puede ser tan cerda", se empieza quejando antes de enseñar a qué se refiere exactamente.

"¿Me explicáis por qué tiene que dejar la gente un chicle aquí pegado en el plato? Pegado en el plato, pero es que me lo he encontrado en el plato y el otro día pegado en la cucharilla", se lamenta mientras muestra en imágenes de lo que habla.

"¿Qué cuesta tirar el chicle a la basura o coger un papel de los servilleteros que dejamos en las mesas y tirarlo ahí? Pero es que no es sólo esto. Me he encontrado otro chicle ya veréis dónde", critica a la vez que muestra ese chicle pegado debajo de una de las mesas de su bar.

"¿De verdad? ¿En serio? Decidme si es normal. Es que de verdad que no lo entiendo. ¿Por qué no os pegáis el chicle en el pantalón y lo despegáis vosotros? En fin, que el mundo está lleno de cerdos", insiste. 

Son muchos los que coinciden en la misma y sencilla solución. "Tan sencillo como meterlo en el sobre de azúcar!!! Por dios!!!", exclama un usuario. "Con lo poco que cuesta meterlo dentro del sobre de el azúcar...", apunta otro. "Tan sencillo como liarlo en el mismo papel del azúcar o en las servilletas...", insiste uno más.

Otras personas que trabajan en hostelería comparten otras experiencias traumáticas: ¿Y cuando te dejan en el plato dentro de la servilleta lo masticado de la boca? Una vez nos dejaron un pañal sucio encima del plato, aaarrrggg". 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 