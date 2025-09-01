Una pareja entra en un restaurante donde había reservado y lo que hace deja a la camarera perpleja

El comportamiento que ha tenido una pareja en un restaurante en el que habían reservado mesa ha dejado perpleja a la camarera, que no ha podido evitar compartir su pasmo en las redes sociales.

"El otro día, con todo el jaleo que tenemos en el restaurante, viene una pareja. Se sientan donde les da la santa gana porque dan por supuesto que esa es 'su mesa' y me dice el tío: 'Tengo reserva, ya estamos sentados. Nos vas sirviendo", relata en Threads la usuaria readingwithlaau.

"No, no preguntando. Sin saludar, sin gracias, sin 'perdona, teníamos reserva', ¿es esta nuestra mesa?'. No. 'Nos vas sirviendo", recalca la trabajadora, que allí mismo responde a esos clientes: "Sí, majestad, ahora paro todo lo que estaba haciendo y dejo de atender al resto, para 'ir sirviéndote'.

En los comentarios, algunos usuarios subrayan las connotaciones del verbo que utilizó esa persona: "Sirviendo, nada de atendiendo, directamente les sirves como si fueses su esclava. Necesito saber que les dijiste, ¿se fueron contentos de cómo les servisteis? ¿Te dejaron propina? ¿Te llamó chistándote como a un perro?".

La camarera ha dado explicaciones a esas preguntas: "Es que tal cual, 'nos vas SIRVIENDO'. Les dejé las cartas y luego fue a atender su mesa mi padre, que tiene menos temple y si le llegan a decir algo en ese plan los echa, seguro. Lo de llamarme chistándome, ellos no lo han hecho, pero te sorprenderías la de veces que lo he aguantado (y les he dicho algo, por supuesto)".

Otro usuario pone el foco en un detalle bastante desolador: "Bueno, ese tío es un impresentable y a la puta calle, pero que también conozco a gente que trabaja en hostelería y después de cliente es un imbécil. Gilipollas hay en todos sitios".

La propia autora del primer mensaje ha respondido claramente a eso: "Muchas veces decimos 'esta persona tenía que trabajar cara al público y ya verás…'. Pues no, hay veces que la gente es imbécil y no se le pasa de ninguna manera".