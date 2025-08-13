Avisa de que hay una frase que se está poniendo de moda decir entre muchos clientes: alerta de que es peligrosa

Todo el que trabaja o ha trabajado alguna vez de cara al público ha escuchado una frase que le habrá llevado los demonios: el cliente siempre tiene razón.

Ahora, la usuaria de TikTok @mariluzherrera79 ha estallado contra esa máxima, denunciado una práctica que cada vez está más de moda entre los clientes de muchos negocios, especialmente de aquellos relacionados con la hostelería.

"Quiero hablar de todos los gremios que trabajamos de cara al público. El que inventó la frase de que el cliente siempre tiene razón se coronó, se coronó, porque no llevaba razón, porque los clientes no siempre llevan la razón. Vamos a parar ya con la frasecita", reclama.

"¿Que hay camareros más simpáticos y otros menos simpáticos? Verdad, verdad. Pero es que también hay clientes simpáticos y otros menos simpáticos, muchos maleducados y muchos que se creen con el derecho por unos 20 euros que se han gastado de mandarte a la mierda", subraya.

"Pero es que luego viene lo mejor, viene la frase: 'Os voy a poner una reseña'. Señores, si la mayoría de las veces que ponéis reseñas son mentira o distorsionáis vuestra realidad o un universo paralelo. La mayoría os inventáis lo que os da la gana, la pena es que no todo el mundo os puede responder", denuncia.

La usuaria lamenta que "por desgracia hay empresarios que se la creen y dan prioridad a la reseñas": "Hacéis que gente que está haciendo su trabajo para ganarse el pan se sienta una mierda e impotentes por no deciros que la mierda a lo mejor sois vosotros".

"Pero no podemos porque luego viene el que dice: 'Es que no tenías que haber dicho eso'. Quemáis a todo el mundo. Lo tenía que decir y lo he dicho", ha zanjado.