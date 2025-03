Un camionero graba impotente el robo del que ha sido víctima en Madrid a plena luz del día

El camionero y creador de contenido @ercepee ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok denunciando el robo de mercancía que ha sufrido en una carretera de Madrid a plena luz del día.

"Tío, otra vez me están robando, es que no puede ser. ¿Qué es esto, tío?", se escucha como se queja el camionero al ver la impactante situación, en la que un coche se le para delante bloqueándole el paso mientras un ladrón le abre la parte de atrás del vehículo y se lleva lo que hay dentro.

"Es que no puede ser, tío. Es que no puede ser", manifiesta el trabajador con frustración mientras toca el claxon de manera continuada. "¿Qué pasa? ¿Otra vez? Si llevo un palé de mierda. Joder, me están quitando el palé, tío... ¡Joder!", ha añadido el conductor.

Resultado de la surrealista situación, el vídeo ha dado mucho de qué hablar en la red social, llegando a superar los seis millones de visitas, los 205.000 me gustas y los más 17.000 comentarios.

Otra cosa que llama mucho la atención son los comentarios de los usuarios de TikTok, ya que la gran mayoría han comentado pidiéndole explicaciones al conductor por no reaccionar de ninguna manera más allá de grabar el vídeo, llegando algunos inluso a acusarle de cómplice del robo.

"Pero vamos a ver, ¿qué quieres que haga el hombre este? ¿Que se lleve el coche por delante y lo metan a la cárcel o que se baje y le den una paliza?", ha comentado un usuario, defendiendo al camionero.

"Si da marcha atrás el tío se come un delito por homicidio. No le están robando a él, están robando a la empresa, pero cualquier cosa que haga en ese momento es responsabilidad suya, así que normal que no haga nada", ha apuntado otro usuario.