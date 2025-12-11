Machado dice que "por supuesto" que va a regresar a Venezuela. Pero ¿cómo y con qué consecuencias?

María Corina Machado, el 11 de diciembre de 2025, en su visita al Storting, el Parlamento de Noruega, tras ser galardonada con el Nobel de la Paz.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, que ha estado escondida durante meses para escapar del chavismo, ha declarado esta mañana a la cadena británica BBC que regresará a su país, a pesar de conocer "exactamente los riesgos" que eso supone. Lo ha afirmado tras viajar de manera encubierta a Noruega para recoger el Premio Nobel de la Paz 2025, una ceremonia a la que llegó tarde el miércoles, pero de lo que se resarció anoche, de madrugada, saludando a sus seguidores en el Gran Hotel de Oslo, a su llegada.

"Por supuesto que voy a regresar. Sé exactamente los riesgos que corro. Voy a estar en el lugar donde sea más útil para nuestra causa", afirmó la política en una entrevista con la BBC divulgada hoy. "Hasta hace poco, el lugar donde creía que tenía que estar era Venezuela; el lugar donde creo que tengo que estar hoy, en nombre de nuestra causa, es Oslo", añadió.

La líder opositora habló después de aparecer anoche en el balcón de su hotel, donde fue recibida con gritos de "valiente" por parte de una multitud, que luego entonó el himno nacional venezolano. "Durante más de 16 meses no he podido abrazar ni tocar a nadie. De repente, en cuestión de horas, he podido ver a las personas que más quiero, tocarlas, llorar y rezar juntas", agregó, en un ambiente de euforia que no encuentra parangón en intensidad -que no en número- ni en la campaña electoral de las elecciones presidenciales de julio de 2024, esas que la oposición dice que ganó legalmente y que el actual presidente, Nicolás Maduro, manipuló.

Machado ha denunciado durante mucho tiempo al Gobierno de Maduro, como "criminal" y ha llamado a los venezolanos a unirse para derrocarlo. Incluso, no ha censurado las intenciones veladas de Estados Unidos de hacerlo un día. "El Gobierno venezolano dice que soy terrorista y que tengo que pasar el resto de mi vida en la cárcel, y me buscan", dijo. "Así que salir de Venezuela hoy, en estas circunstancias, es muy, muy peligroso, admitió Machado. "Sólo quiero decir hoy que estoy aquí, porque muchos hombres -dijo- y mujeres arriesgaron sus vidas para que yo pudiera llegar a Oslo", agradeció, tras un periplo que se inició en un pesquero en la costa de su país, hasta llegar a Curazao y, de allí, a EEUU y a Noruega.

"El mundo está con nosotros y no estamos solos. Éste es un momento definitorio"

Esta mañana, en su visita el Parlamento noruego (Storting), ha abundado en estas ideas. "El mundo está con nosotros y no estamos solos. Éste es un momento definitorio", declaró a los medios de acuerdo con la agencia noruega NTB tras ser recibida con un abrazo por el presidente del hemiciclo, Masud Gharahkhani. "Tengo muchas esperanzas de que Venezuela sea libre", ha manifestado.

Una "estructura criminal"

A la política conservadora se le prohibió presentarse a las elecciones presidenciales del año pasado, en las que Maduro obtuvo un tercer mandato de seis años, pero los resultados fueron ampliamente desestimados internacionalmente por no ser ni libres ni justos.

"Necesitamos abordar este régimen no como una dictadura convencional, sino como una estructura criminal", dijo Machado, y acusó al régimen de Maduro de estar financiado por actividades delictivas como el narcotráfico y el tráfico de personas, y reiteró sus llamados a la comunidad internacional para que ayude a Venezuela a "cortar esos flujos" de recursos criminales. Maduro, por su parte, siempre ha negado tener vínculos con los cárteles de la droga.

Cuando se le preguntó a Machado si apoyaría un ataque militar estadounidense en suelo venezolano, dados los recientes ataques de Washington a presuntos buques cargados de droga, Machado no respondió directamente, sino que acusó a Maduro de "entregar nuestra soberanía a organizaciones criminales".

Afirmó que ella y su equipo están preparados para formar gobierno en Venezuela y que se ofreció a reunirse con el equipo de Maduro para buscar una transición pacífica, pero "lo rechazaron".

La amenaza de la Fiscalía

El mes pasado, el fiscal general de Venezuela declaró a la agencia AFP que Machado sería considerada fugitiva si viajaba a Noruega a recoger su premio, alegando que estaba acusada de "actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo". Carlos Blanco, asesor de la líder disidente, ha enfatizado a BLU Radio (Colombia) que prevalece el "compromiso fundamental" de la política con el pueblo de Venezuela, y eso explica que vaya a retornar. Aunque ha estado desde julio de 2024 en la clandestinidad, su meta es regresar y trabajar desde dentro.

No quiere hablar de salida del país, sino de viaje, que supone "un reforzamiento de la lucha en el país". Es verdad que esta vez desde el Palacio de Miraflores no se habla de escapada, como sí se hizo con el ganador, dicen los opositores, de las elecciones del año pasado, Edmundo González Urrutia. Desde septiembre del pasado año, y también perseguido por la Fiscalía, el exembajador reside en Madrid (España), desde donde viaja a todo el mundo para mantener viva su causa. Nadie sabe si Machado estará un tiempo siguiendo esa estela o tratará de regresar a su tierra de inmediato. Además de con nuestro país, donde hay una nutrida representación del antichavismo, ella tiene en particular conexiones familiares con EEUU.

Es una batalla, dice Blanco, que se libra también estando en un "símbolo importante" como es el Nobel de la Paz. "Su compromiso es volver y utilizar su prestigio, su fuerza y su significado internacional para reforzar la causa" de Venezuela, explica. "Su papel está dentro", insiste, pero eso "no excluye" visitas como la de Oslo.

Más allá del premio, insiste el asesor en que la oposición "unida" de su país necesita apoyos internacionales. "No podemos solos", reconoce, ante esta "banda criminal" que, a su entender, es el régimen chavista. "Tenemos que recurrir a ellos porque es el deber de la comunidad internacional apoyar nuestra lucha democrática", remarca.

Por obvias razones de seguridad, Blanco se niega a revelar detalles sobre la salida o la vuelta de Machado a su país, aunque sí que repite que se sienten "regocijados" por su salida a Oslo y porque, se jacta, ha dejado "con los crespos hechos" (decepcionado, frustrado o con las ganas) a Maduro, tras la "jornada épica" que supone su llegada a Noruega. Ya pasó, recuerda, cuando en mayo EEUU anunció el rescate de disidentes que estaban en su embajada en Caracas desde hacía más de un año. Una operación que la Nobel de la Paz 2025 calificó de "impecable y épica". "Vamos a liberar a cada uno de nuestros 900 héroes presos por esta tiranía", prometió.

La BBC señala que los detalles de su viaje a Oslo se mantuvieron tan en secreto que ni siquiera el Instituto Nobel sabía dónde se encontraba ni si llegaría a tiempo para la ceremonia de entrega del premio, que fue recibido en su nombre por su hija, Ana Corina Sosa.

Según el diario The Wall Street Journal, para escapar de Venezuela, Machado se disfrazó, logró pasar 10 controles militares sin ser descubierta y se escapó en una lancha de madera desde un pueblo pesquero costero. El plan se gestó durante dos meses, según el rotativo, que cita a una persona cercana a la operación.

Para la huida, se contó con la asistencia de una red venezolana que ayuda a las personas a huir del país.