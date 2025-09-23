Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un cliente pide la clave del wifi del bar y cuando la camarera se la dice él se va indignado: la palabra tenía tela
Un cliente pide la clave del wifi del bar y cuando la camarera se la dice él se va indignado: la palabra tenía tela

Todo tenía explicación. 

Varios objetos, en la mesa de un bar.Getty Images

La anécdota que ha vivido la dueña de un restaurante cuando un cliente le ha pedido la clave del wifi del establecimiento está provocando no pocas risas y generando decenas de comentarios.

La usuaria de TikTok @anabelmorenoruiz3 es quien ha relatado la escena, que tiene mucho que ver con algo que multitud de personas hacen en cuanto llegan a un hotel o a un bar, especialmente si tienen que teletrabajar desde allí: pedir la clave para poder conectarse a la red wifi. 

"Llega un caballero a la barra, que resulta que está aquí desayunando tres o cuatro días y la verdad es que el hombre es súper educado, y me dice: 'Perdona, ¿me das la clave del wifi?", ha empezado a explicar la trabajadora del local en la red social.

"Le digo: a ti no te la doy. Y se queda así... y se da la vuelta y se va para la mesa. Y le digo: 'Caballero, todo junto y en minúscula", ha completado la hostelera antes de avisar: "Y me diréis: 'Ya se sabe todo el mundo la clave del wifi'. ¡La he cambiado!". 

En los comentarios son muchos los que han aplaudido el ingenio de la mujer, mientras que otros han dado ideas de otras posibles claves del mismo estilo: "hayqueconsumir junto y en minúscula". "Paraqueloquieres, todo minúscula", apunta otro.

"A mí me pasó más o menos parecido. Su clave era 'no me acuerdo' y yo: Cómo que no te acuerdas pues lo tendrás debajo del WiFi míralo a ver. Y él: 'No me acuerdo'. Así estuve casi media hora y al final caí jajaja 😂".

"A mí me pasó lo mismo en un bar, pedí la clave del wifi, me dijeron algo parecido y me quedé como '¿es de verdad la clave del wifi o me estás vacilando?", dice otro usuario.

