Un cocinero con un Sol Repsol explica cómo es para él la hamburguesa perfecta: a algunos les va a dar algo al oírlo

Odón Martínez, chef con un Sol Repsol y propietario del mesón El Granaino, ha explicado en una entrevista en el canal de Youtube del cocinero Pedro Venteo, @Elmonochef, cómo es para él la hamburguesa perfecta.

Al preguntarle cuál sería para él la hamburguesa perfecta, no ha dudado en advertir de una cosa. "Mi hamburguesa no le gustaría prácticamente a nadie", ha señalado, en primer lugar.

Acto seguido, el chef ha detallado que su hamburguesa llevaría "una buena carne poco hecha". "No me gusta tipo smash. Tampoco me gusta una carne demasiado madura para una hamburguesa", ha señalado.

El cocinero ha defendido que sea "una vaca nacional" y ha justificado que no le gusta una carne que esté aplastada ni "el sabor a quemado". "A mí me gusta que esté con formita, que esté jugosita, con unas lasquitas de un buen queso, parmesano", ha explicado.

También incluye en la hamburguesa algo de verduras. "Lechuga, tomate, pepinillo, que me encanta". "Superclásica, pero que se note mucho el sabor a la carne", ha defendido el chef.

