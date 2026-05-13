Amaia Montero zanja los rumores de cancelación de la gira de La Oreja de Van Gogh: "Lamentablemente no me sorprende"

Amaia Montero en el directo de este sábado en Bilbao a su regreso con La Oreja de Van Gogh.

La gira de regreso de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh ha comenzado con un sabor agridulce en sus dos primeras citas en Bilbao. A la nostalgia y el apoyo de sus fans se han sumado las críticas en redes sociales por el nivel vocal de Montero, que vuelve después de los 17 años con Leire Martínez al frente de la banda.

Estas críticas llevaron a que se rumorease que La Oreja de Van Gogh podría cancelar los próximos conciertos, incluyendo los de los próximos 28, 29 y 31 de mayo en el Movistar Arena de Madrid, algo que Montero se ha tomado con cierto "humor" en un post que ha publicado en su cuenta de Instagram.

"Hace tres semanas ya planeé cómo iban a ser los días después de los conciertos en Bilbao. Y así lo he hecho y cumplido, por eso os escribo hoy. He desconectado y con mucho éxito", comienza diciendo, antes de relatar su rutina para "desconectar" del ruido en redes sociales.

"Llegué de Bilbao, me di una ducha, me recogí el pelo, me puse el pijama y ahí empezó todo: descansé como una niña después de su mejor cumpleaños y al despertar estaba muy feliz. Salí al jardín a respirar. Comí y volví a la cama. Por la tarde vi mis series (palomitas incluidas) y me volví a dormir", ha detallado sobre sus planes este lunes.

No obstante, todo cambió el martes cuando desde su entorno cercano le comunicaron las dudas sobre la continuidad de la gira. "Al día siguiente, mi móvil que también había descansado, ardía de mensajes de cariño, amor y enhorabuenas. Me hizo muchísima ilusión pero seguí con mi plan. Descansar, descansar y descansar. Hacía las 19h de la tarde llegó una llamada de un íntimo amigo mío que me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira. Le respondí muy sorprendida: '¿cómo?' Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar pero no puedes porque sigues riéndote", ha añadido.

La artista le contestó con un rotundo "no" y le pregunto por qué lo preguntaba, percatándose de que, tras los problemas de salud mental que ha enfrentado, se ha aislado de este tipo de comentarios.

"Al contármelo caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar lejos de ser ingenuo es lo más sano e inteligente que uno puede hacer pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace sigue estando pero sigue siendo sólo ruido. Lamentablemente no me sorprende", ha detallado.

La artista ha recalcado el "orgullo" que siente por sus dos conciertos en Bilbao que han dado comienzo a la gira: "Ese público tan maravilloso, agradecido y entregado que no puedo estar más feliz. Lo dije en el escenario: hemos vuelto, hemos vuelto de verdad".

Además, ha parafraseado su emotivo discurso desde el escenario y ha dejado claro que no va a rendirse ante las críticas. "Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible. Hoy sigo mi plan y me voy unos días a uno de mis lugares favoritos del mundo a seguir desconectando", ha concluido en su post, donde deja claro que "always show must go on".