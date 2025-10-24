Un detalle de esta esquela publicada en 'La Voz de Galicia' hace que la despedida ya sea eterna

La sección de obituarios de los periódicos, aunque sean tristes por su significado, siempre acaban sacando una sonrisa a los lectores gracias a las personas que quieren despedir a familiares o amigos y lo hacen destacando alguna nota positiva, simpática o contando alguna anécdota graciosa.

La última que se ha hecho viral se ha compartido en X este jueves, aunque se publicó en el periódico La Voz de Galicia del miércoles. En ella se quería dar un último adiós a María Teresa Castañeda Gil, que falleció a los 93 años.

Entre las personas que aparecen mencionadas hay un detalle que ha conquistado el corazón de la gente, ya que a sus hijos, nietos, hermana, hermana política, sobrina y demás familia se ha sumado algo que ha hecho de esa esquela una única: el bautizado como bisnieto-gato Bitelchús.

El resto del recordatorio aparece la información más habitual como los horarios de la misa, de la cremación y la ubicación del tanatorio, que en este caso es el Servisa de A Coruña.

"Si dices el nombre del gato tres veces, se aparece. Galicia no te la acabas", ha afirmado en la red social de X el tuitero Xosé Castro, que es el que ha compartido una foto de la página 49 del periódico, donde aparece esa esquela.

Ha triunfado en X

La publicación de Castro se ha hecho viral con más de 24.000 reproducciones en pocas horas y más de un centenar de compartidos y casi un millar de me gusta. Además, muchos usuarios han destacado la simpatía para poner algo así en un momento de duelo como este.

"¡Me chifla! Porque ya no tengo gato, pero si volviera a tener uno me acabas de dar una idea. 😻", ha escrito una. Otro usuario directamente ha contestado con un "maravillosa Galicia".

"Si Galicia y los gallegos no existiéramos, habría que inventarnos. Somos lo más 😍", ha indicado una más. Por la misma línea ha continuado otra tuitera que ha asegurado que "las esquelas gallegas son un género aparte".