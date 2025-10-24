Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un detalle de esta esquela publicada en 'La Voz de Galicia' hace que la despedida ya sea eterna
Virales

Virales

Un detalle de esta esquela publicada en 'La Voz de Galicia' hace que la despedida ya sea eterna

"Galicia no te la acabas".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El tuit de @XoseCastro mostrando la esquela de 'La Voz de Galicia'.@XoseCastro

La sección de obituarios de los periódicos, aunque sean tristes por su significado, siempre acaban sacando una sonrisa a los lectores gracias a las personas que quieren despedir a familiares o amigos y lo hacen destacando alguna nota positiva, simpática o contando alguna anécdota graciosa.

La última que se ha hecho viral se ha compartido en X este jueves, aunque se publicó en el periódico La Voz de Galicia del miércoles. En ella se quería dar un último adiós a María Teresa Castañeda Gil, que falleció a los 93 años. 

Entre las personas que aparecen mencionadas hay un detalle que ha conquistado el corazón de la gente, ya que a sus hijos, nietos, hermana, hermana política, sobrina y demás familia se ha sumado algo que ha hecho de esa esquela una única: el bautizado como bisnieto-gato Bitelchús. 

El resto del recordatorio aparece la información más habitual como los horarios de la misa, de la cremación y la ubicación del tanatorio, que en este caso es el Servisa de A Coruña.

"Si dices el nombre del gato tres veces, se aparece. Galicia no te la acabas", ha afirmado en la red social de X el tuitero Xosé Castro, que es el que ha compartido una foto de la página 49 del periódico, donde aparece esa esquela. 

Ha triunfado en X

La publicación de Castro se ha hecho viral con más de 24.000 reproducciones en pocas horas y más de un centenar de compartidos y casi un millar de me gusta. Además, muchos usuarios han destacado la simpatía para poner algo así en un momento de duelo como este. 

"¡Me chifla! Porque ya no tengo gato, pero si volviera a tener uno me acabas de dar una idea. 😻", ha escrito una. Otro usuario directamente ha contestado con un "maravillosa Galicia".

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

"Si Galicia y los gallegos no existiéramos, habría que inventarnos. Somos lo más 😍", ha indicado una más. Por la misma línea ha continuado otra tuitera que ha asegurado que "las esquelas gallegas son un género aparte".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco