Este es el tren de carga más largo y pesado del mundo: un titán de 7,3 kilómetros de largo equivalente a 22 Torres

En el vasto paisaje de Australia Occidental, una proeza tecnológica ha marcado un hito en la historia del transporte ferroviario. Se trata del tren de carga operado por BHP, diseñado para trasladar enormes cantidades de mineral de hierro desde la mina Yandi hasta el puerto de Hedland. Este coloso sobre rieles ostenta el récord mundial como el tren más largo y pesado jamás construido.

Con una longitud de 7,3 kilómetros —equivalente a alinear 22 Torres Eiffel de extremo a extremo—, el tren está compuesto por 682 vagones que se apoyan sobre 5.648 ruedas. Ocho locomotoras, distribuidas a lo largo del convoy y controladas por un avanzado sistema de potencia distribuida, permiten que una sola persona dirija toda la operación.

Esta tecnología garantiza una coordinación precisa en aceleración y frenado, esencial para movilizar más de 100.000 toneladas de peso total, de las cuales casi 99.734 corresponden únicamente a la carga de mineral.

El viaje completo dura unas diez horas, tiempo en el que el tren recorre los 275 kilómetros que separan la mina del puerto. Desde su primer trayecto en junio de 2001, esta maravilla de la ingeniería ha demostrado la capacidad del sector ferroviario para adaptarse a las exigencias del transporte industrial moderno.

Aunque otros países como India y Brasil también operan trenes de carga de gran tamaño —como el “Rudrastra” indio, de 4,5 kilómetros y 354 vagones—, ninguno ha alcanzado las dimensiones ni la eficiencia del modelo australiano. Mike Darby, vicepresidente de BHP Iron Ore en el momento de su lanzamiento, lo describió como “una oportunidad para llevar la tecnología al límite”.

Este tren no solo representa un logro técnico, sino también un símbolo del poder logístico que sustenta la economía global, especialmente en sectores como la minería y la exportación de materias primas.