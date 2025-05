Un español cuenta cómo es tener una cita con una chica japonesa

El usuario de TikTok David Pérez (@david.pereezz), un español que vive en Japón, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cómo es tener una cita con una chica japonesa, haciendo los planes típicos de su cultura.

"¿Cómo es tener una cita con una japonesa? ¡Súbete, Vamos a vivir y a te aprenda los motores! ¿Y cuánto dinerico me gasto? ¡Ooooh! ¡Va a invitar a cenar, Estoy flipando! ¿Me está pagando todo y no tiene nada?"

"Dice que ahora hago feliz. ¿Cómo carajos acabé así? ¿Qué? Sí, no, y tú. Estamos en Japón. Quiero que me acompañen a mi cita con una japonesa. ¡Nos fuimos! ¡Está lloviendo. Que flipas, tú! ¡Me cago en su madre!", ha exclamado el español.

"Quedamos para pasar el día en el Parque Universal, en Osaka. Vamos a llegar al encuentro de la cita. Así que vamos a prenderlo. Estamos en Japón. I Feel in Japan", ha bromeado el tiktoker.

"Me enseñó todo el parque mientras me iba dando cosas que sacaba de sus bolsillos. Era como Doraemon. La cara destaca la instrucción. Vamos a darle bien duro. Manis expresos. Llegó el momento de entrar al mundo de Mario", ha relatado Pérez.

"Gente, ¿por qué me encuentro? Estuve en un Yoshi. He tenido que abandonar a mi japonesa porque esto tiene una hora de entrada y yo tenía una distinta a la de ella", ha comentado el usuario.

"Este lugar es impresionante. Ya estoy aquí en el Castillo de Peach, esperando a que venga mi reina en japonés. Cuando apareció, me dio una pulsera y me puso a trabajar para poder entrar al castillo de Browser", ha comentado el tiktoker.

"Nos fuimos del parque y ya empezó regalando unos cafetines. Acabamos en un restaurante donde tenía que pescar nuestra cena y me invitó. Están aquí enseñando a coger los palillos. No entiendo la técnica"

"Es que da pena esto. Ahora que he aprendido una japonesa, estoy jodido. Cada vez entiendo menos de todo. Yo no entiendo nada. A mí es que me graba. Menos mal que no me pone una cabra en la cabeza porque se me va a flipar"

"Va a invitar. Estoy flipando. Y ahora no sé de dónde voy ya, pero bueno. Yo voy a donde me lleva el mundo. Let's go. Me llevó a disparar con las pistolitas. ¡Hasta para mi, gente! ¿Qué te digo que ir a disparar?"

"Me está apagando todo. Yo no entiendo nada. Dice que ahora vamos a pedir. Me acaba de conseguir un Shin Chan. No tiene sentido, Es que... ¿qué haces, hombre? ¿Cómo te llamas, baby? Me invitó a comida típica de allí"

"Le decía que no hacía falta que me pagase nada, pero no me dejaba pagar. Tokayaki, chica de comida de Osaka. Ya le vamos pidiendo un truquillo a los palillos. Todo muy bueno. Así que acabamos en un karaoke donde conocí a Mel"

"Está sonando a Noel, presidente. Ah, ¿Es español? Sí, sí, selecciona. Vale, vale, vale. Hostia, bueno. Lo demás es historia. Gente, tengo que acabar en un karaoke. Mel de Japón, representando, tú sabes, brother", ha expresado Pérez.

"Le va a meter bien duro a este galón, ¿sabes? Se entienden todos los japoneses que mandan aquí. Es de PR, cabrón. Play with Me and chill. Venga, venga, venga. En el aire la metemos bien dura, ¿tú sabes?", ha relatado el español.

"Aquí me ven en mi casa con la foto y el sinchán. De vez en cuando, vamos hablando sobre cómo está el tiempo en Hokkaido. Así que conocer a japonesas, 100% recomendable. ¡Viva Japón!", ha concluido el usuario.