Un español cuenta cómo son las citas en Noruega y las califica directamente como "una burrada"

Ya se sabe que pese a estar en el mismo continente, las costumbres de los países nórdicos no tienen mucho que ver con las que tenemos en España. Y eso se puede notar en muchos ámbitos, incluso para ligar.

Este es uno de los choques más impactantes que ha vivido Miguel Uhía (@miguel_uhia6), un chico español que se ha ido a vivir a Noruega y ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando alucinado cómo son las citas en el país.

"Bueno, lo de las citas en Noruega... Un espectáculo. O sea, primero, en vez de quedar con la gente para ir a tomar algo o así, algo como más informal... No. Normalmente la gente queda pues en su casa", ha comenzado explicando el tiktoker.

"Y normalmente la gente pues duerme la primera noche con la gente que esté conociendo, vamos. Y luego lo que hacen es que siguen quedando, siguen haciendo lo mismo, siguen durmiendo y demás con esa persona y tal. Y pasa lo que pasa, así es que es el país con más enfermedades del mundo, por eso hay que tener cuidado", ha avisado el español.

"Y nada, luego pues la gente va a tomar un café o va a tomar algo y tal, y luego ya si es algo más serio, ahí es ya cuando dicen: 'Vale, vamos a ir a cenar'. Y como sea ya una familia que sea así de clase media, de clase alta y demás, ahí ya pues ya se queda con la familia directamente", ha relatado el usuario.

"Es como que van en un proceso completamente contrario al que normalmente la gente sigue en España o en otros países de Europa yo creo", ha subrayado Miguel.

"Porque una cosa es tener una cosa de una noche y otra cosa es que el proceso de conocer a la gente funciona así. O sea, no sé, a mí me parece una burrada. No sé qué pensáis vosotros", ha concluido el español.