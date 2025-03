Un español cuenta el motivo por el que le multaron a los 20 minutos de llegar a Suiza

El creador de contenido Pablo Ordorica (@pablo_ordorica) ha publicado un vídeo contando la multa de unos 120 euros que le han puesto durante un viaje en tren en Suiza, pero el trasfondo es lo que más ha generado comentarios.

"Hay gente que suma muchísimo en la vida y gente que resta", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado más de 75.000 visualizaciones (y subiendo). Un presagio de lo que iba a contar a continuación.

Su itinerario comenzaba en Suiza, donde debía coger un tren y posteriormente un barco para ir hasta una zona en Alemania. Al llegar a la estación con bastante tiempo, preguntó a un revisor de allí si había una posibilidad de subirse al tren anterior y este le contestó que sí, que tenía un lapso de tiempo determinado para coger el tren, siempre que fuera el mismo trayecto.

Llegó a tiempo a ese tren anterior y, en mitad del trayecto, pasó un revisor y, al enseñarle el ticket, le recriminó que estaba cogiendo un tren que no era el que había comprado y, entre la discusión, le puso una multa.

A pesar de que Pablo le explicó que un compañero de la estación le dijo que sí podía, de forma chulesca contestó que "había que respetar los horarios y más cuando no estás en tu país".

"Esto ya lo había hecho más veces, no es la primera vez, había enseñado el ticket a los revisores y sin ningún tipo de problema me dijeron que pasase", ha aclarado.

"¿Ah, sí? ¿Quién era mi compañero? No me vale de nada", le añadió el revisor respecto al compañero. Ha reflexionado, finalmente, sobre aquello: "En un tono superchulo, superdespectivo, que no mola nada, hasta cuando vas con un billete que has pagado, si quieren, te multan".