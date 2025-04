Un español dice cuánto dinero gana trabajando de camionero en EEUU y provoca más de 2.000 comentarios

El usuario de TikTok @uncaminosindestino, español que vive en Estados Unidos, ha provocado más de 2.000 comentarios tras contar cuánto dinero ganó en 2024 trabajando como camionero en aquel país.

El trabajador empieza explicando que lleva un tráiler y hace largas distancias, por lo que viaja por todo Estados Unidos excepto Alaska y Hawái. "Vivo en la cabina del camión", subraya mientras enseña cómo organiza ese habitáculo, en el que tiene incluso microondas y airfryer.

Dicho eso, matiza que la empresa en la que trabaja "no es en la que más dinero se gana ni mucho menos" y su trabajo tampoco es muy especializado. Además, avisa de que no trabajó los 12 meses en 2024: "Trabajé ocho meses y me fui cuatro de vacaciones a España".

"En esos ocho meses yo gané brutos 50.218 dólares, que más o menos te sale a unos 6.000 o así al mes brutos", desvela antes de subrayar que en Estados Unidos sí se pagan impuestos.

"De 50.218 brutos, de Federal Tax que es el impuesto que se paga a nivel de todo el país, he pagado 5.168", destaca. Y apunta que él vive en Texas y allí se pagan menos impuestos que en otros estados.

"De la seguridad social, que no de la sanidad, he pagado 2.931. Del medicare, que es como una ayuda a la gente que no tiene nada y les da unos pequeños cuidados médicos, he pagado 685. De mi seguro médico, que no es esto todo lo que se paga porque la empresa paga lo mismo o más, he pagado 2.000 dólares", enumera antes de hacer la suma: "El Tío Sam se me ha llevado 10.784, que es más o menos un 20%".

El trabajador destaca en cualquier caso que el Estado le devolvió 1.800. Luego responde a quienes dicen que en España se pagan más impuestos: "Sí, claro, pero en España tienes pensión de jubilación decente, bajas, paro, vacaciones... Aquí yo no tengo nada de nada".

Además, hace la cuenta para ver cuánto habría ganado si hubiese trabajado todo el año: 76.804 dólares. En ese sentido, recuerda que no paga alquiler, por lo que sus gastos son la comida, el móvil y "alguna chuminada" que se compre.