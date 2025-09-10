Un español va paseando por Alemania y se topa con una revista que dice a todo trapo esto de Felipe y Letizia

La Casa Real española está muy controlada fuera de España. Numerosos medios de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania suelen seguir de primera mano todo lo que hacen los reyes y elaboran noticias con ello.

Un usuario le ha dedicado un tuit a la periodista Pilar Eyre donde recoge la portada de un medio alemán que habla de Felipe y Letizia y habla incluso de un posible divorcio entre ambos.

"Lo he visto hoy en un kiosko alemán aquí en Colonia. Dice: 'Drama Matrimonial: Felipe le prohíbe el divorcio'. Al verlo me he dicho: Esto se lo tengo que pasar a mi querida Pilar!!", dice el usuario que se ha encontrado con la revista.

Esto ha propiciado numerosos comentarios de todo tipo, muchos haciendo elucubraciones sobre la verdadera salud de la relación entre los reyes de España, de la que poco o nada se habla en las revistas y los medios españoles.

Hace unas semanas, los reyes de España aparecieron juntos en una visita institucional a las zonas afectadas por los incendios.

Unas imágenes que dieron mucho que hablar en redes sociales y que llegaron a ojos de la experta en protocolo y comunicación, Diana Rubio, que lamentó la ausencia de Pedro Sánchez.

"Que digo yo, que a la visita institucional de los Reyes a la zona de los incendios, lo suyo es que hubiera ido el presidente del Gobierno y no la ministra de jornada, no?", dijo en X Rubio.