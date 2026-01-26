Un español viaja a Belfast por un Erasmus y saca una gran diferencia entre los españoles y el resto "del mundo": lo tiene muy claro

Jacobo es un joven estudiante español que ha iniciado una nueva aventura en Irlanda del Norte, gracias al programa Erasmus, una iniciativa de la Unión Europea para fomentar la educación y formación en Europa, toda una aventura para los estudiantes, sobre todo universitarios, que tienen la oportunidad de vivir la experiencia no solo de estudiar en una universidad del extranjero, sino de aprender de otro país.

"Hoy vengo a hablar de lo diferentes que somos los españoles con el resto de europeos, excluyendo a italianos y portugueses, al menos por experiencia propia", ha expresado al principio del vídeo, uno más de su contenido sobre su día a día en Belfast, la capital.

En su Erasmus comparte "experiencia" con belgas, húngaros, suizos y holandeses. "Nada en contra de ellos, son muy buena gente, pero se nota cuando alguien es español y cuando no, se ve a la perfección", ha asegurado.

Ser o no español se nota

Para Jacobo, se ve "a la perfección" cuando alguien es español, especialmente por la gesticulación. "Yo cuando hablo soy una persona que gesticula mucho con las manos, que muevo mucho la cara, que exagero mucho la tonalidad de las frases para explicarme bien", ha afirmado.

Sin embargo, en ellos ve todo lo contrario: "Parece que están en un convento, cuando hablan (lo hacen) superbajito, supertranquilitos, no se ríen... Y claro, yo soy español y encima andaluz, entonces creo que soy demasiado escandaloso para ellos".

El español y la iniciativa

Ha puesto un caso concreto justo en el día que ha publicado el vídeo, pues han tenido una charla con la alcaldesa de Belfast y Jacobo ha sido el único que le ha realizado alguna pregunta: "Además, eran tonterías, no para ofenderla, sino porque me daban curiosidad".

"La señora me ha hecho gracia, y después de eso nos han dado un tour por el ayuntamiento, que tenía cientos de años, una historia guapísima, es precioso", ha añadido.

En el momento en el que les han llevado "a la sala donde los políticos de allí se ponen túnicas para estar en el consejo, yo he visto dos túnicas en la mesa y he dicho si me puedo probar uno". Cuando les preguntaron si alguien quería hacerse una foto en el asiento de la alcaldesa, Jacobo ha sido el único dispuesto.

"Aquí tenéis evidencia otra vez, yo no digo que esto sea mejor o peor, yo digo que se disfruta mucho más la vida siendo español y estoy muy orgulloso de serlo", ha rematado.

Quién es la alcaldesa de Belfast

Desde 2025, la alcaldesa de la capital de Irlanda del Norte es Tracy Kelly.