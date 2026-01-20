Guille, estudiante español de Erasmus en Italia, sobre la universidad comparada con España: "El nivel es vergonzoso, el profesor se fue de clase diez minutos durante el examen"

Guille es un joven universitario español que actualmente se encuentra estudiando en Italia gracias al programa Erasmus+, una iniciativa de la Unión Europea para apoyar la educación y formación en Europa.

Pero lo que pasa dentro del programa ya es harina de otro costal. Los estudiantes siempre comparten sus experiencias sobre el tipo de vida que lleva uno de puro ocio nocturno durante esta aventura, algo bien recibido o no, dependiendo de la persona.

Por ejemplo, Victoria, otra joven estudiante que fue de Erasmus a Coimbra (Portugal), se fue totalmente desencantada no por el lugar ni sus ciudadanos, sino por cómo es ella. Reconoció que el problema que tenía era que a ella le gusta apuntarse a planes (con amigos) que realmente sí le apetezcan.

En el caso de Guille, fue más por el "nivel" de la universidad, que le decepcionó muchísimo, sobre todo porque su principal referencia es el sistema educativo de España, la cual ve mucho más difícil si se pone a comprar.

Un nivel de universidad decepcionante

Guille, completamente decepcionado, ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok (@guilletalkz), que ha acumulado más de 43.000 visitas, sobre lo que han hecho en la universidad italiana en la que estudia actualmente.

"En mi vida me hubiera imaginado lo que estoy viviendo en el Erasmus con respecto a la universidad, se lo contaré a mis hijos, ya me habían hablado de que era fácil, pero no había visto nada igual nunca", ha expresado al principio.

Ha defendido que el nivel de "muchas universidades europeas es vergonzoso" y el claro ejemplo que ha puesto es el del examen que hizo días atrás, en el que les hicieron descargar un software en el que el ordenador se "congela" durante el examen para evitar copiar.

Eso le hizo pensar que serían muy restrictivos, pero ni mucho menos: "Dije, madre mía, estos van a estar aquí con drones, seis profesores, perros... Pues empezó el examen y el tío se fue de clase 10 minutos".

"La gente para hacer el examen se sienta al lado, pero que los muslos se roza", ha rematado.

Lo compara con España

Le ha sido inevitable compararlo con lo que ha hecho en España: "Tengo que sudar sangre para pasar X asignaturas, vamos, ponen los exámenes jodidísimos, aquí repiten ejercicios que hemos hecho en clase".

¿Quieres sacarte (aprobar) asignaturas? Vete de Erasmus", ha concluido.

Los destinos favoritos para ir de Erasmus

