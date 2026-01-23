Una española de Erasmus en Alemania vuelve a España de vacaciones y regala jamón ibérico a sus compañeros de piso: la reacción que tienen le descoloca

La joven española Elsa, que se hace llamar como @haamburguelsa en redes sociales, se encuentra actualmente estudiando en una universidad de Alemania como parte del programa Erasmus, una iniciativa de la Unión Europea para apoyar la formación y educación en Europa.

Es toda una experiencia, y sobre todo una llena de anécdotas. En el caso de esta estudiante ha sido, quizá, un malentendido con sus compañeros de piso allí en Alemania: "Os voy a contar una historia que me ha pasado con mis compañeros de piso en Alemania, resulta que yo me volví por Navidad a España bastante pronto, el 15 de diciembre o así".

Al no tener tiempo para despedirse de ellos hasta que volviera, pensó en dejarles "un regalito" y desearles la feliz Navidad: "Estoy con un japonés, una alemana, una francesa... Mis compañeros parecen el inicio de un chiste, porque cada uno somos de un lado".

El regalo con una cariñosa nota

Les dejó, para ella, el que es "su bien más preciado", una paletilla ibérica, para que lo pudieran probar, junto a una nota pegada:

"¡Hola chicos! He comprado un poco de jamón serrano de España para vosotros. Hoy vuelo a España, por lo que os veré el año que viene. Felices vacaciones a todos".

Se fue de madrugada a España, muy emocionada por el regalo, que dejó encima de la cocina común. Le estuvo "dando vueltas" durante toda la Navidad y le extrañó mucho que nadie le pusiera un mensaje "de gracias" o con su opinión. Pensó que simplemente se la habían "pimplado" y ya está.

Y al volver... sorpresa

Al final regresó a Alemania tras las vacaciones navideñas y se llevó toda una sorpresa: "¿Qué cojones? Yo creo que el texto que está escrito está bastante claro". Se encontró el mismo jamón ibérico, sin abrir, en su parte de la nevera.

"No sé qué puede dar lugar a error o confusión o qué ha podido sentar mal de que yo les dé un poco de comida de mi país, no sé si se les ocurrido que ha podido haber un malentendido en esto, porque yo no lo entiendo", ha añadido.

El resultado le dejó "un poco disgustada" porque ella solo quería tener un buen gesto. "Me han dejado ahí, como 'toma tu jamón, para ti', yo quiero creer que no lo han entendido y que se han pensado que no era para ellos", ha concluido.

En cuanto a reacciones, la más destacada ha sido la de Lizbeth, alemana, en la que aclara qué ha podido pasar: "Como alemana te digo que si veo un jamón con una nota, no leo la nota porque no leo nada que no sea mío, pienso que te lo has olvidado fuera".

"Así que simplemente lo pongo en la nevera o donde corresponda por educación, a mí me parece una falta de respeto leer notas ajenas y no leo nada que no me digan expresamente: esto es para ti", ha definido.