Un español viaja a Estocolmo por primera vez y expone la regla del 2-6

El creador de contenido sobre viajes Oliver Atlas (@oli.atlas) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok exponiendo la regla del 2-6, una regla que según él se cumple en algunas ciudades del norte de Europa, como por ejemplo en Estocolmo.

"Estas son las primeras impresiones de un español en Estocolmo. Bueno, dejando de lado lo jodidamente limpio que está todo y lo precioso y guapísimo y alto que es todo el mundo, Estocolmo es un coñazo", ha comenzado afirmando el tiktoker.

"Eh, eh, eh, pero no me malinterpretéis. No significa que la ciudad no sea divertida ni que no sea bonita. De hecho, la ciudad está metida en un archipiélago, son como 30 islas y la ciudad es una pasada", ha aclarado el español.

"Pero la ciudad es un coñazo si vienes más de dos días, y esto es porque esta ciudad cumple mi teoría de los dos días o seis meses", ha manifestado el creador de contenido.

"Es decir, hay muchas ciudades de estos países, como los países del norte, Finlandia, Noruega, también Alemania... en los que si no vas a hacer más cosas naturales, como por ejemplo excursiones, ir a ver parques naturales... Si solo te vas a quedar en la ciudad, no puedes estar más de dos días ni menos de seis meses", ha expuesto el usuario.

"¿Por qué? Porque en ese intermedio te aburres. Es decir, llega un punto en el que a partir de los dos días ya has visto todos los museos importantes, ya has visitado todas las placitas, ya has caminado por todas partes, entonces... ya no te quedan planes básicos de turista que hacer", ha explicado Oliver.

"Al cuarto día ya te empezarías a aburrir. Y la cosa es que a partir de seis meses ya puedes considerarte un local, ya puedes hacer vida aquí, puedes estar estudiando, puedes ir a trabajar, puedes ir a los cafés como la gente aquí, tener una rutina, salir a correr...", ha señalado el tiktoker.

"¿Entonces qué pasa? Que solo puedes estar un máximo de dos días o ya a partir de seis meses", ha sentenciado el creador de contenido después de exponer su teoría.

"Otra cosa interesante que no se ve mucho en España son estas luces que tienen los coches delante y las ponen, precisamente, imagino yo, para las zonas de nieve, cuando está cayendo la gran nevada, para que veas algo. Si no, no ves un carajo", ha apuntado, enseñando un modelo de coche con tres focos en la parte frontal.

"Es algo que en España obviamente no necesitamos. Al menos en la mayor parte de España. Así que bueno, que no me venga el típico guay de Huesca a decirme: 'No, es que mi pueblo sí nieva mucho'. Vale, tío", ha bromeado.

"Bueno, como nota aparte, todos los edificios de aquí y, en general, todo el país es perfecto. O sea, está todo ordenado, cuadrado, en plan, no hay como nada desorganizado. Es como demasiado, ¡demasiado perfecto!", ha comentado Oliver.

"Así que en resumen, os recomiendo muchísimo Estocolmo. Es un sitio precioso. Así que mi veredicto es que Estocolmo aprobado", ha concluido el creador de contenido.