Un español que vive en Dinamarca enseña cuánto dinero ha ganado por reciclar sus envases durante un mes

El tuitero Filip (@filipdchiesa), un español que vive en Dinamarca, ha contado a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, lo que ha ganado por reciclar sus envases durante un mes.

"Llevo un mes en Dinamarca. He guardado todos estos envases. Hoy he ido al super a devolverlos y me han dado 60 coronas, que son unos ocho euros", ha explicado el ususario.

Además, el tuitero, totalmente encantado con esta medida, ha adjuntado dos fotografías en las que se puede ver la una bolsa repleta de distintos envases de plástico y los tickets con la devolución del importe.

"Si queremos ser Dinamarca del sur deberíamos empezar por cosas como estas y dejar de depender de la mafia Ecoembes", ha reflexionado Filip, haciendo referencia a que España debería aprender de esta medida.

"En Alemania llevan años haciéndolo, fui en 2011 y ya lo hacían"; "Esto también se hace en Hungría desde hace un año. 50 florines por cada envase de bebidas: lata, vidrio o plástico", han comentado algunos usuarios.