Un español que vive en Holanda cuenta horrorizado cómo es la dieta de los holandeses

El usuario de TikTok @eldiariodevics, un español que se ha ido a vivir a Holanda, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando horrorizado cómo es la dieta a la hora de comer de los holandeses, algo a lo que no se acostumbra.

"Aquí en Holanda no llevan el estilo de vida de comer como nosotros, sino que aquí básicamente lo que hacen es sobre las 12:00-13:00, en vez de comer un plato como haríamos en España, pues yo que sé... de pasta con pollo o lo que sea, lo que se hace es coger pan y ponerle cosas", ha comenzado relatando el español.

"O sea, aparte de a lo mejor hacerse un sándwich, lo que hacen es cogen y ponen pan en la mesa, ponen humus, ponen crema de cacahuete y todas esas miedas y esa es su comida del día", ha explicado el usuario.

"Entonces yo cuando llegué al curro y vi que la comida era pan con cosas dije: pero qué coño es esto. Básicamente eso, o sea llega la hora de la comida, que a las 12 yo no tengo ni hambre, prácticamente, y poner en la mesa pan pues yo que sé... ", ha criticado el tiktoker.

"O sea humus, crema de cacahuete, Nutella, virutas de chocolate... Y pensaráis: 'Estarán todos como focas'. Pues no. La verdad es que están todos bastante delgados. Yo creo que es porque como van en bici a todos lados no sé si es que lo queman todo", ha comentado el español.

"O como en realidad tampoco es tanta cantidad de comida... No lo sé, pero a mí no me mola una mierda, o sea yo me traigo mi comida española al 100%", ha concluido el usuario, alabando la comida y las costumbres gastronómicas españolas.

"Mi hija vive allí hace cuatro años y dice que en la empresa, como es la única extranjera, es la única que lleva tapper con comida casera y la única que usa el microondas. Todos los demás a base de sandwiches fríos", ha comentado una usuaria, quien comparte al 100% la opinión del español.

"Literal, mientras mis compañeros comen pan con queso yo me caliento mi tupper de estofado de lentejas"; "Aquí aprendi a comer solamente dos veces al día", han contado algunas españolas que también viven en Países Bajos.

"¿Y como leches crecen tanto?"; "Yo he pasado más hambre en Holanda que en toda mi vida, qué horror"; "Para ellos la comida fuerte es a las 17-18 de la tarde. Tienen mucho mejor horario que nosotros para comer"; "Bien nutridos ya te digo yo que no están", han comentado algunos usuarios, con diversidad de opiniones.