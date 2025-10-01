Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un español que vive en Holanda cuenta horrorizado cómo es la dieta de los holandeses
Un español que vive en Holanda cuenta horrorizado cómo es la dieta de los holandeses

"Yo he pasado más hambre en Holanda que en toda mi vida".

Restos de comida en un plato sucioGetty Images

El usuario de TikTok @eldiariodevics, un español que se ha ido a vivir a Holanda, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social contando horrorizado cómo es la dieta a la hora de comer de los holandeses, algo a lo que no se acostumbra.

"Aquí en Holanda no llevan el estilo de vida de comer como nosotros, sino que aquí básicamente lo que hacen es sobre las 12:00-13:00, en vez de comer un plato como haríamos en España, pues yo que sé... de pasta con pollo o lo que sea, lo que se hace es coger pan y ponerle cosas", ha comenzado relatando el español.

"O sea, aparte de a lo mejor hacerse un sándwich, lo que hacen es cogen y ponen pan en la mesa, ponen humus, ponen crema de cacahuete y todas esas miedas y esa es su comida del día", ha explicado el usuario.

"Entonces yo cuando llegué al curro y vi que la comida era pan con cosas dije: pero qué coño es esto. Básicamente eso, o sea llega la hora de la comida, que a las 12 yo no tengo ni hambre, prácticamente, y poner en la mesa pan pues yo que sé... ", ha criticado el tiktoker.

"O sea humus, crema de cacahuete, Nutella, virutas de chocolate... Y pensaráis: 'Estarán todos como focas'. Pues no. La verdad es que están todos bastante delgados. Yo creo que es porque como van en bici a todos lados no sé si es que lo queman todo", ha comentado el español.

"O como en realidad tampoco es tanta cantidad de comida... No lo sé, pero a mí no me mola una mierda, o sea yo me traigo mi comida española al 100%", ha concluido el usuario, alabando la comida y las costumbres gastronómicas españolas.

"Mi hija vive allí hace cuatro años y dice que en la empresa, como es la única extranjera, es la única que lleva tapper con comida casera y la única que usa el microondas. Todos los demás a base de sandwiches fríos", ha comentado una usuaria, quien comparte al 100% la opinión del español.

"Literal, mientras mis compañeros comen pan con queso yo me caliento mi tupper de estofado de lentejas"; "Aquí aprendi a comer solamente dos veces al día", han contado algunas españolas que también viven en Países Bajos.

"¿Y como leches crecen tanto?"; "Yo he pasado más hambre en Holanda que en toda mi vida, qué horror"; "Para ellos la comida fuerte es a las 17-18 de la tarde. Tienen mucho mejor horario que nosotros para comer"; "Bien nutridos ya te digo yo que no están", han comentado algunos usuarios, con diversidad de opiniones.

