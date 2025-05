Un estadounidense acude al restaurante del chef José Andrés y deja muy claro lo que piensa del aceite de oliva

El creador de contenido estadounidense @larryshyguy es conocido en TikTok especialmente por profesar abiertamente su amor y fascinación por España y todo lo relacionado con ella.

Ha conseguido reservar una mesa en el restaurante del chef José Andrés en Las Vegas, Bazaar Meat. Hasta el momento lo que ha pedido es un chuletón de unos dos kilos, un plato de jamón acompañado por pan con tomate y "por supuesto", patatas bravas.

"Vamos a ver, porque no he podido encontrar buena comida española en los Estados Unidos", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento 63.000 visualizaciones y 2.000 'me gusta' (y subiendo).

Sobre el jamón, ha razonado que "no suda, no brilla, el sabor es bueno, probablemente el mejor que he probado en EEUU, pero comparado con España es normal". Algunos usuarios le han dicho que realmente al cortarse a mano sí se sirve en pequeños trozos.

Sobre el aceite de oliva le ha decepcionado que no sea de España y sí de California. "Debería ser de España", ha opinado. Sobre las patatas bravas ha dejado muy claro que no son las típicas de España.

"Estamos tratando de enseñar a la gente en los EEUU lo que es la verdadera comida española, pero esto no es auténtico en absoluto", ha confesado. El chuletón le ha parecido bien, aunque al compararlo con el de España, ha afirmado que el del país europeo es mejor.

Al final ha enseñado la cuenta y todo le ha supuesto un total de 462, 22 dólares, siendo lo más caro el jamón y el chuletón, que alcanza los 287 dólares.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.