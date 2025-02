Un estadounidense cuenta qué pensaba de España antes de mudarse aquí: dice mucho de aquel país

El usuario de TikTok @brennan_abroad, estadounidense que vive en España, ha explicado lo que pensaba sobre este país antes de conocer a su esposa, que es de aquí.

"Nací y crecí en Estados Unidos y acabo de mudarme a España con mi esposa española. Creo que en Estados Unidos nuestro conocimiento sobre Geografía y la cultura de otros países fuera de Estados Unidos es muy limitado", admite.

"Por ejemplo, cuando conocí a mi mujer me sorprendió su amplio conocimiento sobre el mundo. Por ejemplo, cuando le dije que no podía señalar continentes en un globo terráqueo realmente le pregunté: ¿Tenéis tecnología y coches modernos en España? Esto demuestra lo que sé sobre otros países, salvo unos pocos", reconoce.

"Desde que conocí a mi esposa he viajado por toda Europa y he aprendido mucho sobre el mundo de ella, ella me está enseñando. Siento en Estados Unidos viven en su propia burbuja y estoy muy agradecido de haber conocido a mi esposa porque ella me ayudó a conocer el mundo", subraya.

Por eso, señala que no quiere que a sus hijas les pase lo mismo que a él: "Quiero transmitirles eso a mis dos hijas y hacerles saber que hay otro mundo además de Estados Unidos. Mi mejor consejo para los estadounidenses es que viajen, ver el mundo, comprobar todo lo que el mundo ofrece".