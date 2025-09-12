Un estadounidense explora España y todo va bien hasta que se encuentra con Madrid

El creador de contenido estadounidense Nick O'Brien (@NickLovesSpain), un americano que vive en Madrid, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok explorando diversos sitios de España por Google Maps hasta dar con el sitio más feo.

Este es un trend viral que ya ha dado otras veces de qué hablar, el cual consiste en explorar países con la versión satélite de Google Maps, dejando caer el cursor de manera aleatoria en algún punto para ver si esa zona es fea o no.

Si el lugar donde se ha caido de manera aleatoria no es feo, el usuario tiene que volver a dejar el caer el cursor en otro zona del país, y así hasta dar con una ubicación que él no considere bonita, ahí es cuando se acaba el juego.

En este caso, el estadounidense ha caído en varias comunidades y ciudades diferentes españolas, pasando por la Comunidad Valenciana, Catauña, Castilla-La Mancha o los Pirineos.

Pero ha sido la última comunidad que el estadounidense ha visitado de manera virtual la que ha dado mucho de qué hablar, ya que el creador de contenido es la que ha calificado como el sitio más feo: la Comunidad de Madrid.

Aunque para ser justos, parece que el creador de contenido ha caído en una zona de la periferia de la capital madrileña, donde solo pueden ver la calle de un barrio con edificios antiguos y coches aparcados.

"Oh bien, Madrid. Vamos a ver lo que tiene para nosotros", ha comentado el estadounidense cuando ha visto dónde le caía el cursor de forma aleatoria. Aunque este entusiasmo se le ha pasado pronto al ver la imagen: "Esos pisos me asustan un poco, voy a decir que esto es feo".

Pese a que caer justo en ese sitio de Madrid ha sido una casualidad, esto ha bastado para que estallen las risas entre los usuarios de la comunidad tuitera, quienes no han dejado escapar la oportunidad de meterse un poco con la capital.

"No os vais a creer qué sitio es ugly", ha comentado entre risas la tuitera @laaraaps, citando el vídeo del creador de contenido y alcanzando con su broma el millón de visualizaciones y más de 13.000 'me gustas'.