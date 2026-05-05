Un excámara de The Grefg se queja de sus condiciones laborales y él se defiende: "No entiendo una puta mierda"
"Prefirió comprarse un Goku gigante antes que hacerme un contrato fijo".
El streamer David Canóvas, conocido como The Grefg, ha respondido en su perfil de X a las acusaciones de Satu, su cámara hace tres años. El trabajador ha concedido una entrevista a Tiparraco donde ha explicado cómo fue trabajar con el creador de contenido.
"Estabas de repartidor de Glovo por aquí en Andorra siendo cámara de The Grefg", le dice el entrevistador. Ha afirmado que no tenía "estabilidad económica", algo que le afectaba en su salud mental.
"Ya he aguantado bastante, no han sido dos meses. He estado muchos años. ¿Para eso me ha servido trabajar con The Grefg? Para pillarme un puto psicólogo y arreglarme la puta cabeza porque me creo que soy el problema de todo. Las cosas hubieran sido muy fáciles haciéndolas como tenían que ser", ha contado el cámara.
Y se ha preguntado: "Prefieres comprarte un puto Goku de metros que hacerle un contrato a tu cámara me parece genial. Es tu puto dinero, pero atente a las consecuencias. Tu cámara se irá desgastando con el tiempo y te acabará mandando a tomando por culo".
The Grefg se defiende
Unas graves acusaciones que se han viralizado en redes sociales y a las que ha tenido que responder el creador de contenido, que ha señalado que ya hace tiempo el cámara le había dedicado indirectas en redes sociales.
"Hablé con Satu hace un tiempo porque iba tirando indirectas en las redes sobre el tiempo que habíamos trabajado juntos. Me dijo que todo estaba bien conmigo y me pidió disculpas. Hoy me meto a Instagram y me sale este vídeo. No entiendo una puta mierda y así se lo he hecho saber por privado además de que no tiene sentido lo que dice", ha señalado.
En otro mensaje ha comentado que él lo contrató como cámara freelance para cosas puntuales: "Lo llamaba cuando necesitaba su servicio y cobraba por ello sin exclusividad. Vamos, como trabajan muchos cámaras hoy en día o como trabajo actualmente con Alberto. Esa fue la relación y no hubo ningún problema por aquel entonces. 3 años después resulta que sí".