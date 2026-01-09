Un experto con 28 años de trayectoria no se puede creer lo que pone en el libro de cocina de 'MasterChef': "Un poco de por favor, vamos a hacer las cosas bien"

MasterChef es uno de los programas más exitosos de España. Con más de una década de trayectoria, el programa de TVE y la productora Shine Iberia, con Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera al mando sigue cosechando buenos datos de audiencia.

Una buena muestra del éxito del concurso es que se ha sabido diversificar, convirtiendo el espacio televisivo en un negocio que va más allá de la pantalla. Los ganadores de las ediciones tienen su propio libro de recetas, hay diversos libros de recetas infantiles y otros como La Biblia de Masterchef donde se habla de productos.

Sobre este último libro ha hablado en TikTok @naveganteofficial, un experto en temas marítimos desde hace 28 años, y no demasiado bien por la cantidad de fallos que ha encontrado en sus páginas.

Ni besugo, ni dorada ni zamburiñas

El experto ha abierto el libro, donde se puede ver fotos de pescados, su nombre al lado, algunas características y algunas ideas para consumirlo. Lo que dice este hombre es que hay bastantes fallos de nombres y fotos.

"Estoy alucinando. La Biblia de MasterChef. Mira lo que dice: que un besugo es esto, una dorada. La dorada la tenemos aquí, que son las mismas. Te dice que eso es una corvina y esto es una lubina. Te dice que esto es un atún rojo y es atún patudo", ha señalado enumerando errores.

Tampoco atinan con lo que es un pez espada, a los langostinos los llaman "gamba blanca" y a las quisquillas le ponen la misma foto "pero más pequeña": "Aquí, nécora. Muy bien. Cangrejo y ponen el mismo pero cocido".

Y lo que más ha llamado la atención: llamar zamburiñas a las volandeiras. "Esto es lo que nos dice La Biblia de MasterChef. Un poco de por favor, vamos a hacer las cosas bien, que luego la gente se confunde", ha sentenciado.

'MasterChef', un éxito de audiencia con desgaste

MasterChef es, con permiso de Pasapalabra y de La Ruleta de la Suerte en Antena 3, uno de los pocos programas longevos de la televisión en España que mantiene buenos datos de audiencia en el contexto actual.

A pesar de que los datos han bajado con respecto a sus inicios, en el panorama de audiencias actual, tanto en su versión de anónimos como de famosos, se mantiene en números por encima del 10% de cuota de pantalla.

Audiencia de Masterchef —versión anónimos—en sus 10 años: