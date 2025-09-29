Un experto en cervezas explica bien clarito por qué las hay rojas y verdes y qué significa que ponga 'especial' en la lata

Captura de pantalla del vídeo de @cervecero_miguel sobre las cervezas verdes y rojas.

A la hora de pedir una cerveza, hay quien lo tiene clarísimo. Por ejemplo, con Mahou, si se prefiere la de lata verde o lata roja y lo mismo sucede con otras marcas, puesto que muchas ofrecen su versión en ambos colores. Pero esto, ¿qué significa? ¿Qué las diferencia? El tiktoker experto en cervezas @cervecero_miguel tiene todas las respuestas en uno de sus últimos vídeos.

La primera diferencia entre ambos tipos es que en la roja suele aparecer la palabra "especial". "No está puesta por el capricho de un grupo de marketing", aclara el creador de contenido. Es la ley la que obliga a utilizar este término, en realidad, "en función de cómo esté hecha la cerveza".

Según sus explicaciones, esta bebida se clasifica "en función de la chicha que tiene el líquido antes de fermentar". "En este caso a eso lo llamamos extracto seco primitivo", detalla.

Si se piensa en ese líquido como en un caldo de cereales, esto hace referencia a lo concentrado que esté: a más concentración, "más alimento para que las levaduras lo conviertan en alcohol y sabor".

Como precisa en su vídeo @cervecero_miguel, "si el extracto primitivo está entre el 7% y el 11%", es decir, un caldo "ligerito", la cerveza resultante será suave; si éste está más concentrado, con unos porcentajes entre el 11% y el 15%, ahí es cuando se obtiene una cerveza especial.

Aún hay una categoría por encima, la de las que superan ese 15%, con más cuerpo: "Estaríamos hablando de cervezas 'extra'.

El año pasado, en uno de sus análisis, la Organización de Consumidores y Usuarios se centró en las cervezas especiales en lata de tipo Lager. Las dos mejor paradas eran ambas de marca blanca, Ramblers Especial, de Dia, y Steinburg Especial, de Mercadona.

Asimismo, ñas dos que obtuvieron mejores calificaciones en la cata de sus expertos fueron Mahou 5 estrellas y Ramblers Especial.