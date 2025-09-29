Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un experto en cervezas explica bien clarito por qué las hay rojas y verdes y qué significa que ponga 'especial' en la lata
Virales

Virales

Un experto en cervezas explica bien clarito por qué las hay rojas y verdes y qué significa que ponga 'especial' en la lata

No es cuestión de marketing, sino que hay motivos detrás.

Elena Santos
Elena Santos
Captura de pantalla del vídeo de @cervecero_miguel sobre las cervezas verdes y rojas.TIKTOK

A la hora de pedir una cerveza, hay quien lo tiene clarísimo. Por ejemplo, con Mahou, si se prefiere la de lata verde o lata roja y lo mismo sucede con otras marcas, puesto que muchas ofrecen su versión en ambos colores. Pero esto, ¿qué significa? ¿Qué las diferencia? El tiktoker experto en cervezas @cervecero_miguel tiene todas las respuestas en uno de sus últimos vídeos. 

La primera diferencia entre ambos tipos es que en la roja suele aparecer la palabra "especial". "No está puesta por el capricho de un grupo de marketing", aclara el creador de contenido. Es la ley la que obliga a utilizar este término, en realidad, "en función de cómo esté hecha la cerveza".

Según sus explicaciones, esta bebida se clasifica "en función de la chicha que tiene el líquido antes de fermentar". "En este caso a eso lo llamamos extracto seco primitivo", detalla. 

Si se piensa en ese líquido como en un caldo de cereales, esto hace referencia a lo concentrado que esté: a más concentración, "más alimento para que las levaduras lo conviertan en alcohol y sabor".

Como precisa en su vídeo @cervecero_miguel, "si el extracto primitivo está entre el 7% y el 11%", es decir, un caldo "ligerito", la cerveza resultante será suave; si éste está más concentrado, con unos porcentajes entre el 11% y el 15%, ahí es cuando se obtiene una cerveza especial.

Aún hay una categoría por encima, la de las que superan ese 15%, con más cuerpo: "Estaríamos hablando de cervezas 'extra'.

El año pasado, en uno de sus análisis, la Organización de Consumidores y Usuarios se centró en las cervezas especiales en lata de tipo Lager. Las dos mejor paradas eran ambas de marca blanca, Ramblers Especial, de Dia, y Steinburg Especial, de Mercadona.

Asimismo, ñas dos que obtuvieron mejores calificaciones en la cata de sus expertos fueron Mahou 5 estrellas y Ramblers Especial.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 