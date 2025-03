Un experto dice que esta campaña es una de las mejores del año: basta ver para entender

El creador de contenido y experto en branding, Iván Jiménez (@nexoi_branding), ha hablado abiertamente sobre una nueva campaña de la empresa BIC, conocida por los populares bolígrafos y ha afirmado que es una de las mejores del año.

"Dicen que con este bolígrafo se pueden escribir hasta tres kilómetros y para demostrarlo, BIC ha lanzado una campaña 'Un BIC, Dos Clásicos', para conmemorar su 75 aniversario", ha explicado al principio del vídeo, llegando al millón de visitas.

"No se les ha ocurrido otra cosa que reescribir la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta, pero no reescribirla de cualquier manera, no, han cogido inteligencia artificial, han recreado la letra de Shakespeare y han escrito un manuscrito de más de 200 páginas", ha relatado.

"Sin duda, una de las mejores campañas del año", ha analizado. El anuncio publicitario lo han terminado con una frase para resumir su campaña: "Hace 75 años, el Bic cristal demuestra que el papel y el bolígrafo crean algo eterno".

En cuanto a reacciones, muchos han estado de acuerdo con algo, sobre todo lo que dice la usuaria @lizzperaza: "Se pierde antes de que se acabe la tinta". "Es el producto más robado, perdido y adquirido creo", ha apuntado @chekolin.