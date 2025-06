Un experto en numismática lanza este aviso si tienes una moneda de Franco como esta: se ha montado un lío absoluto

El experto en neumismática y creador de contenido en TikTok @blognumismatico ha provocado un gran revuelo en las últimas horas en esta red social gracias al vídeo que ha publicado sobre una valiosa moneda de la época de Franco, concretamente del 1946. Su publicación se ha hecho viral.

"Tengo en mis manos una de las monedas más complicadas de encontrar de Franco, puede costar 3.000 euros fácilmente", comienza diciendo el especialista, que enseña la moneda en cuestión de la que está hablando, que es una peseta de ese año 1946.

"Hice otro vídeo y muchos me decíais que la teníais, pero cuidado porque está es de 1946, no del 1947, que esta es facilísima de encontrar, mientras que del 1946 es complicadísimo", explica.

Del anverso de la moneda destaca la forma de Franco: "Fijaos en la forma del cogote de Franco y en la curva del cuello hacia la nuca, solo se da en esta moneda". En cambio, del reverso el especialista apunta a que es "exactamente igual que la del 1947 y las estrellas indican 19 y 48". De la misma manera, el canto es equivalente.

Finalmente, acaba insistiendo en que es una moneda "dificilísima de encontrar". Sin embargo, en las respuestas muchos han comentado que tienen una de ese año y similar a la que posee él entre sus manos.

"Solo se acuñaron 5000 monedas por eso son valiosas….yo tengo 3 y me dan 2000€ … las vendo o me espero???", pregunta un usuario. "Yo la tengo pero no sé dónde llevarla", afirma una segunda, mientras que un tercero señala que tienen también tres de estas y que valen poco.