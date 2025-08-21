Un experto en redes sociales dicta sentencia sobre poner o no la ubicación en Instagram

El experto en redes sociales y creador de contenido Alejandro Valledor (@alejandrovalledor) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok dictando sentencia sobre el conocido debate de poner o no la ubicación en Instagram.

"Tienes que dejar de usar el sticker de la ubicación en tus stories. Queda feo, es clasista e incluso charca. ¿Quién en su sano juicio pondría eso de forma voluntaria? Es que no lo entiendo", ha comenzado diciendo el tiktoker.

"Que poner esto si estás en un sitio recóndito que no es reconocible para el ojo de una persona de a pie, lo tolero. Tipo de repente la selva de un país que ni sé", ha comentado el creador de contenido.

"Pero es que subir una foto en Times Square con la ubicación me parece totalmente innecesario. ¡Oh, es Nueva York! Menos mal que has puesto la ubicación porque no lo hubiera dicho jamás", ha criticado Alejandro.

"Que si lo pones por alardear de dónde estás, en serio, te lo puedes ahorrar. No hay nada más elegante que subir fotos sin poner la ubicación de dónde estás, que la gente no sepa dónde se ha hecho esa foto", ha apuntado el especialista.

"Deja que la gente imagine y analice la foto cual psicópata para saber dónde estás. ¿Solo soy yo el único que hace zoom para saber dónde está hecha esa foto?", ha concluido el creador de contenido.