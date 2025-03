Un experto revela cuáles son los tres trucos infalibles para identificar un café malo

El creador de contenido y experto el café @ikorekofi ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que ha revelado cuáles son los tres trucos innequivocos para indentificar el café de mala calidad.

"Si tu café te hace ir directamente al baño, aquí tienes tres trucos para identificar café malo", ha comenzado relatando el usuario en el vídeo, el cual ha superado ya las 100.000 visualizaciones.

"Número uno, que la bolsa de café no tenga válvula. Al no tener válvula, nos está indicando que el café tiene que ser viejo o porque está ya totalmente muerto. No está extrayendo el CO2 que tiene el café más fresco", ha explicado el experto.

"Número dos, no elegir torrefacto. El torrefacto es un café que se le añade azúcar a la hora de tostar y es altamente cancerígeno", ha apuntado el usuario, alertando sobre este tipo.

"Y número tres, evitar tuestes muy elevados. Puede crear dos conceptos, que es ocultar muchos defectos del café y luego que extrae la acrilamida, que es un producto tóxico que es altamente perjudicial para el cuerpo", ha apuntado el tiktoker.

"Mi consejo sería utilizar siempre un café 100% arábico e intentar buscar que sea un tueste medio", ha aconsejado el creador de contenido y experto en café para concluir el vídeo.