Un experto tranquiliza y da la razón por la que el material antiadherente de una sartén no es tóxico

El físico y divulgador científico Arcadi García, conocido en redes sociales como @garirius, ha contado en una charla la razón por la que el material antiadherente de las sartenes no es tóxico.

"La gente dice que si no está en la sartén es que te lo has comido. Sí, fantástico, esto es lo que se llama la Ley de la Conservación de la masa, que la descubrió Lavoisier en el siglo XVIII", comienza diciendo.

"Si tú te comes recubrimiento antiadherente no pasa nada porque están hechos para no reaccionar con nada. Eso hace que aunque entre en tu sistema salga tal cual, no entra en tu riego sanguíneo", afirma.

Por ello, tranquiliza diciendo que "no pasa nada" y asegura que el verdadero problema de las sartenes que están rayadas es que no sirven porque no tienen ese material antiadherente.