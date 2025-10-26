Un fan anuncia que irá a ocho conciertos de Aitana y el comentario que se lleva resume el sentir de toda una generación

La pasión por Aitana no conoce límites, y si no, que se lo digan a Álvaro (@alvarolangarita), un usuario de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que se ha vuelto viral por compartir su ambicioso plan de seguir el Cuarto Azul World Tour por media España.

"Estaremos asistiendo a Madrid, Zaragoza, Roquetas, Valencia, Sevilla, Albacete y Avilés para ver el Cuarto Azul World Tour", ha comentado el tuitero junto a una captura de pantalla que mostraba sus confirmaciones de compra para cada ciudad.

Entre los correos del banco y las notificaciones del Gmail, una cosa quedaba clara: Aitana tiene fans muy comprometidos y, sorpendentemente, con una gestión del tiempo y el dinero muy envidiable.

Pero lo que realmente ha hecho estallar las redes ha sido la respuesta de otro usuario, @Jstevez, quien ha citado el tuit con una frase que, desgraciadamente, puede resumir el senti de casi toda una generación: "No sé en qué trabajáis, pero claramente yo elegí mal".

El comentario, que ya acumula miles de 'me gustas', se ha convertido en una especie de crítica generacional; un resumen perfecto de esa sensación que muchos comparten cuando ven a otros vivir la vida que a ellos se les escapa entre jornadas laborales infinitas y sueldos insuficientes.

"Hay gente pudiendo comparar entradas para ocho conciertos, mientras yo celebro si me llega el Wi-Fi al baño"; "El poder adquisitivo y, sobre todo, el tiempo libre de los fans de las divas del pop es simplemente para estudiar", han comentado algunos usuarios.

Así, lo que ha empezado como un inocente tuit sobre las entradas de Aitana se ha convertido en toda una conversación y un debate social sobre las condiciones laborales en España, sobre todo para los más jóvenes, así como el incremento cada vez más acuciado del nivel de vida, reflejado también en el ocio.