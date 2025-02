Un guardia civil explica que una de las grandes leyendas urbanas sobre el control de alcoholemia es cierta, PERO...

Las leyendas urbanas que rodean al mundo de la conducción y el tráfico son muy numerosas y la mayoría de las veces tienen poco o nada que ver con la realidad. Pero hay algunas que sí tienen, al menos, una base cierta.

La cuenta de TikTok @romanalvarez.perito ha hablado con José Carlos Conde Crespo, teniente de la Guardia Civil de Tráfico, que ha explicado que es cierto (aunque relativamente) que se puede dar positivo en un control de alcoholemia tras haber utilizado un enjuague bucal.

"En prueba de alcoholemia, lo único que altera el resultado, que nosotros sepamos, son los enjuagues bucales. Pero bueno, lo altera durante cinco o seis minutos", subraya el agente.

"Es decir, no impide que esa persona continúe porque como las pruebas alcohólicas son más extensas, y son dos pruebas y hay que dejar un mínimo de 10 minutos entre ellas, eso se desvanece y desaparece, esa pequeña tasa de alcohol", insiste.

El agente también se han pronunciado sobre otra de las cuestiones que más dudas genera en los ciudadanos: ¿se puede o no conducir con chanclas?

"No hay ningún reglamento que diga qué hay que llevar de calzado para conducir. Otra cosa es que si por conducir con chanclas se me ha producido un cambio inadecuado de carril o una invasión de arcén y nosotros lo detectamos o el conductor nos lo dice. Entonces nosotros podemos poner en la sanción que su distracción o su no mantener la libertad de movimientos ha sido debido a que iba conduciendo con chanclas", señala el guardia civil.

"Pero en ningún sitio se refleja qué calzado tengo que llevar yo para conducir. Lógicamente si paro a un vehículo y le veo con chanclas, al igual que en las motocicletas, le aconsejo", admite.