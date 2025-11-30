Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un historiador hace este análisis al ver el lugar que el PP ha elegido en Madrid para manifestarse contra Sánchez
"La razón es sencilla".

Foto de archivo de una manifestación del PP en el Templo de Debod.
Foto de archivo de una manifestación del PP en el Templo de Debod.Europa Press via Getty Images

Nuevo domingo de manifestación organizada en Madrid por el Partido Popular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esta ocasión, como hace unos años, los populares han escogido el Templo de Debod. Un lugar que ha sido objeto de análisis por parte del historiador Lucio Martínez Pereda.

En un mensaje compartido en la red social X, ha hablado de Feijóo y "el trampa-ojo del domingo". "Que los pocos parezcan muchos", ha adelantado en el tuit, antes de entrar en más detalle.

Su reflexión ha arrancado tras la pregunta que le alguien le hizo hace unos días de "por qué Feijóo ha elegido el Templo de Debod para la concentración de este domingo 30 de noviembre contra el Gobierno de Sánchez", después de la entrada en la cárcel de José Luis Ábalos.

"La razón es sencilla: este espacio se selecciona cuando los organizadores temen una asistencia limitada y buscan imágenes que disimulen esa escasez", ha avanzado en el mensaje.

El historiador ha justificado que el diseño del Templo de Debod, "con sus alineaciones axiales y perspectiva cónica pronunciada, comprime visualmente los grupos en el fondo del encuadre, haciendo que parezcan más densos y numerosos". "Creando la ilusión de mayor densidad y número de asistentes de lo que realmente hay", ha expuesto.

"El templo es el mejor espacio que existe en Madrid para ‘inflar’ ópticamente la concurrencia por una segunda razón: sus ejes rectilíneos y la perspectiva fugada permiten encontrar encuadres que simulan mayor dimensión espacial y en consecuencia mayor efecto visual de aglomeración en las fotografías, camuflando así mejor una afluencia escasa", ha añadido.

Para terminar, ha publicado un segundo mensaje en el que ha dejado claro qué le parece la estrategia de Feijóo y del PP. "A Feijóo le sucede lo mismo que a la perspectiva fugada del Templo Debod: hay una gran diferencia entre lo que es y lo que quiere parecer ser", ha sentenciado.

Sergio Coto
Sergio Coto
