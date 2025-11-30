Siete manifestaciones, ¿mismo resultado?: Feijóo convoca a 'la familia' por enésima vez en Madrid contra Pedro Sánchez 

"Hoy salgo pa' la calle sin rumbo", que diría la leyenda del reggaeton Daddy Yankee. Se acabaron las misas y los toros, los 'domingos populares' se han convertido en concentraciones contra el Ejecutivo que tiñen de rojigualdas las calles de Madrid durante el mediodía. Una costumbre que se ha adoptado desde que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, llegó a Génova con la única misión de llegar a La Moncloa. 'Mafia o democracia' —sí, otra vez— es el eslogan escogido por los azules para la concentración de este domingo después de la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García.

Desde 2023, año en el que llegó Feijóo a la presidencia del Partido Popular, se han convocado hasta siete manifestaciones contra el Ejecutivo. Por diferentes razones, pero todas y cada una de ellas compartían un mismo objetivo: la caída de Sánchez del Gobierno. Mientras se sucedían las concentraciones, la carta de la moción de censura sigue cogiendo polvo. "Hasta ahora no he presentado ninguna, y visto lo visto, creo que he acertado", llegó a decir a lo largo de esta semana el dirigente del Partido Popular reconociendo que " lo que le faltaba no eran ganas, sino votos". Con todo, parece que esa opción no está entre los planes de la oposición y, con todo dicho, la única opción que se mantiene es la de ejercer presión desde las calles.

2023 y a la calle

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, acompañado de los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy en septiembre de 2023. Europa Press via Getty Images

La Plaza de Felipe II en Madrid fue la puesta en largo de la presión social contra el Gobierno. La amnistía estaba entonces en auge mediático y político y, como se informaba entonces, las negociaciones apuntaban a que la norma llegaría a buen puerto para que Sánchez lograra sacar adelante su investidura que se consumaría el 16 de noviembre de ese mismo año. Fue entonces cuando Feijóo decidió apelar a la unidad de España para convocar a sus fieles por primera vez en las calles de la capital e, incluso, se pagaron desde el PP autobuses desde cada rincón de la península para acudir a la gran cita.

Casi 40.000 personas acudieron a la llamada de la defensa nacional entre las que se encontraban los expresidentes José María Aznar, Mariano Rajoy y todos los barones del partido. "Un día como hoy, 24 de septiembre, pero de 1810, los diputados de las Cortes de Cádiz celebraban su primera reunión y proclamaron que la soberanía residía en la nación. Después de 45 años de democracia, los españoles nos vemos obligados a defender lo que proclamaron en 1812: nuestra soberanía", clamaba pletórico Alberto Núñez Feijóo que había ganado las elecciones el 23 de julio de ese mismo año, pero careció de la mayoría parlamentaria necesaria para ser investido presidente.

Apenas dos meses después, el 12 de noviembre a las 12 del mediodía ―pareciera campaña de la lotería―, Feijóo volvió a usar la carta de la movilización ciudadana para presionar a la Cámara Baja en vísperas de la investidura de Sánchez. "Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y, sí, también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima. Como estamos haciendo hoy. España no se vende", decía el presidente del Partido Popular que había logrado duplicar la asistencia en Madrid ―desde Cibeles hasta a Sol llegaron a concentrarse hasta 80.000 personas― y se sumaron otras 52 capitales de provincia.

Los tiempos entre convocatoria y convocatoria se fueron reduciendo, al igual que sus asistentes. El 3 de diciembre de ese mismo año hubo otra manifestación. "Nos quieren quietos, con las manos en alto, contemplando el ataque contra nuestra libertad. Nos quieren callados, mansos y sumisos, como se comportan ellos ante el independentismo. No les gusta el caldo que ellos están cultivando, ¡pues tendrán varias tazas de caldo democrático al día!", exclamaba entonces Feijóo. Sin embargo, en esta ocasión tan sólo asistieron 8.000 personas. El frío volvió a ganar otra batalla, como siempre a lo largo de la historia.

2024 y la amnistía, otra vez

Alberto Núñez Feijóo acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otros dirigentes del Partido Popular. Europa Press via Getty Images

El 28 de enero de 2024, Feijóo volvió a unir filas en las calles de Madrid. Después de los bajos datos que obtuvo la movilización de apenas dos semanas atrás, los populares lograron recuperar un poco la presión ciudadana. La Plaza de España de la capital congregó hasta a 45.000 personas que protestaban contra la amnistía y los pactos con los independentistas a los que había llegado Sánchez para entrar en La Moncloa. Fue entonces cuando el líder popular decidió aumentar su crítica contra el dirigente socialista: "Vamos a rescatar democráticamente a España y a devolver a los españoles su derecho a que nadie les imponga un país que no hemos elegido". Además, tuvo el respaldo de los dos principales líderes del PP madrileño. El alcalde José Luis Martínez Almeida expresó que "los terroristas tienen que estar en la cárcel", por su lado, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, dijo que "la libertad gana cuando un juez como García-Castellón investiga".

Por primera vez desde 2023, pasaron varios meses en los que el Partido Popular no animó a la ciudadanía para acudir a una manifestación contra el Ejecutivo. Sin embargo, el 26 de mayo de 2024 se rompió la racha y Feijóo volvió a hacer sonar la campana callejera. En esta ocasión, el contexto era diferente al de la amnistía y los pactos con la independentistas, aunque todo ello también estaba presente. Se trataba de una manifestación en plenas elecciones europeas y el dirigente popular animó a los suyos para que votaran y dijeran "no a la desigualdad, a la injusticia, al abuso, a la censura, a los desmanes, a la división, a la mentira y al puto amo", que era como había calificado el ministro de Transporte, Óscar Puente, al presidente del Gobierno en esa misma semana. Las cifras de entonces volvieron a decaer hasta convertirse en un evento anecdótico: apenas 20.000 personas se congregaron en la Puerta de Alcalá de Madrid. Con las pasadas convocatorias, se pueden intuir el discurso de Feijóo.

2025 y el nacimiento de 'Mafia o democracia'

Manifestación del Partido Popular bajo el eslogan 'Mafia o democracia'. Europa Press via Getty Images

El suflé de las manifestaciones bajó desde entonces por la baja participación. El resto de 2024 y la primera mitad de 2025 las convocatorias se limitaron a apoyar concentraciones externas, pero ninguna fue convocada por el propio Partido Popular. No obstante, el 8 de junio de este mismo año, de nuevo, la manifestación fue convocada al medio día en Plaza de España con una sutil diferencia: esta vez había nuevos argumentos y acusaciones contra el Ejecutivo de Sánchez. 'Mafia o democracia', fue el eslogan escogido por los populares para ir a las calles después de un escenario compuesto por los casos de corrupción que rodeaban a todo el entramado del 'caso Koldo', la disputa en la Conferencia de Presidentes —que reunió a los líderes autonómicos con el Ejecutivo— o el espectáculo que protagonizaron Leire Díez y Víctor de Aldama en la rueda de prensa ofrecida por la ex militante socialista, donde aseguró que actúo "bajo título personal".

Pasado el verano y con la entrada en prisión del exministro de Transportes, exsecretario de Organización del PSOE y mano derecha del presidente del Gobierno, José Luis Ábalos, y el que fuera su asesor, Koldo García, por riesgo "extremo" de fuga en el caso de comisiones ilegales de las mascarillas durante la pandemia, Feijóo ha convocado a 'la familia' este domingo a las 12 del mediodía en el Templo de Debod con el mismo eslogan que la última vez. Con el camino recorrido, todo apunta a que el resultado será el mismo que en las otras ocasiones. Mientras tanto, la incógnita de si algún día presentará la moción de censura sigue en el aire. Por el momento, ha solicitado a los empresarios catalanes para que convenzan a Junts para que le apoye en caso de presentarla.