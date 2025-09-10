Un historiador es cristalino al sentenciar así las palabras de Nacho Cano durante 'El Hormiguero'

La noche televisiva de este martes va a ser difícil de olvidar. Por un lado, por el debate sobre ideologías y toros de Mariló Montero y David Broncano en La Revuelta. Por otro, por las polémicas palabras de Nacho Cano en El Hormiguero, que muchos han achacado a un intento de "golpe de Estado".

"Me importa que sepáis que estamos jodidos. Esta es la cartilla de la Guardia Civil del Duque de Ahumada en 1845", señaló Cano frente a Pablo Motos. Reveló que era un "código de honor" y no dudó en recomendar su lectura. "Creo firmemente que los únicos que nos pueden sacar de esta ruina son esta gente", advertía.

Muchas han sido las reacciones, pero pocas como las del historiador Manel Márquez, que no ha dudado en dar su opinión al respecto: "Que el Hormiguero es un programa de ultraderechistas es evidente, pero que se llame a un golpe de Estado es un delito".

"Eso ha hecho Nacho Cano y no hay ninguna justificación, por ser el personaje que es. Si lo hubiera dicho alguien de izquierdas ya estaría detenido", concluida Márquez, que ha generado otros cientos de comentarios.

Una de las respuestas más sonadas al historiador ha sido la de Liria Lara: "Cuando llegue la extrema derecha al poder, desgraciadamente con PP, y nos encontremos en la misma situación que EEUU con Trump, muchos lamentarán haberles votado. Lo que pasa en EEUU ahora es lo que se nos viene encima con Vox y PP". Márquez ha respondido con esperanza: "En la provincia de Buenos Aires Milei ha sido derrotado, los fascistas pueden ser derrotados".

La usuaria @pilargayoso ha respondido citando una frase de Miguel de Unamuno: "Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee". "¡Exacto!", ha correspondido el historiador.