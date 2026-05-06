Un historiador responde tajante a Nacho Cano por lo que ha dicho del mestizaje en México

Nacho Cano ha dado que hablar tras su presencia y su discurso en un encuentro celebrado en México titulado Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés. Junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ensalzado y defendido el mestizaje vinculado a la figura de Hernán Cortés.

"Hoy venimos a celebrar esto: el mestizaje. Y venimos a celebrar el mestizaje porque celebrar el mestizaje es celebrar México. México es un producto del mestizaje. Si no hubiera mestizaje, no habría México", ha pronunciado durante su discurso. También ha invitado a las "máximas autoridades" mexicanas, como Sheinbaum, a quien ha agradecido haber hecho la estatua de Malinche.

Y añade: "Es un error que hubo que corregir, el darle a Malinche su sitio. También es un error que hay que corregir y darle su sitio a Cortés". Según el compositor, sin Hernán Cortés no existiría México: "Sin Cristo no estaría el cristianismo, sin Cortés no tendríamos México. Eso es así, te guste o no te guste".

"¡Pero cómo pueden ser tan impresentables"

En cuanto a las reacciones, ha sonado —y mucho— la del prestigioso historiador español Manel Márquez, que ha dejado un análisis breve pero contundente y que ya ha acumulado 20.000 visualizaciones y más de 1.000 ‘me gusta’.

"Nacho Cano va a México junto a Ayuso para decirles a los mexicanos y mexicanas lo que son", ha comenzado pronunciando en X. Añade que "han ido a México a defender la conquista española, la colonización y la barbarie". Remata haciéndose una pregunta: "¡Pero cómo pueden ser tan impresentables!".

Para Ayuso también tiene un dardo, especialmente tras mencionar que viene "de ese Madrid en el que hay muchas malinches en el metro, en las calles y en los colegios". Ha respondido definiéndola con dos palabras: "Una ignorante".

"Malinche es considerada como una traidora por los mexicanos/as, pero también una víctima de los colonizadores como Hernán Cortés, su dueño y 'amante'", ha rematado.