Un hombre acaba hospitalizado de urgencia tras lo que le ha ocurrido en el restaurante de un conocido chef

Una escena de un hombre probando un cóctel de nitrógeno líquido en un restaurante de un conocido chef en Moscú está dando la vuelta al mundo, al ver cómo tras probarlo tuvo que luchar por su vida.

Tal y como comentan diferentes medios, entre ellos el tabloide británico Daily Mail, se trataba de una fiesta que se celebró en el estudio de cocina del chef Igra Stolov. El cocinero quiso sorprender a sus comensales con este cóctel en el que el se usa un ingrediente que está pensado para congelar instantáneamente productos.

Sin embargo y como se pueden ver en las imágenes, el cliente probó el cóctel antes de que se haya evaporado totalmente terminando la velada en el hospital. Nada más probarlo se lleva la mano al estómago, se dobla y empieza a sufrir las consecuencias.

Según explica el citado medio, "los médicos determinaron que el nitrógeno líquido provocó una rápida expansión de gas dentro de su cuerpo, rompiéndole el estómago". Lo tuvieron que llevar a la UCI donde se añade, tuvo que ser intervenido de urgencia para reparar el estómago.

Además y aunque se informó que había salido bien y que se estaba recuperando, se informó que estaba grave en el hospital.

La explicación de los expertos

Los expertos advierten que, en caso de consumir nitrógeno líquido, hay que esperar a que se evapore completamente porque en caso de no hacerlo puede pasar como lo que le ha sucedido a este cliente o, se informa en el mismo artículo, puede llegar a causar la muerte.

"El nitrógeno líquido es extremadamente peligroso si se ingiere. Cuando se ingiere, rápidamente se convierte en gas dentro del cuerpo y su volumen se expande cientos de veces. Esta expansión repentina puede causar una presión interna severa, lo que lleva a la ruptura del estómago, hemorragia interna y daño a los órganos", se explica.

Además, también se añade que "el frío extremo también puede congelar los tejidos internos, agravando la lesión".