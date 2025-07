Una estadounidense cuenta cuál es el truco de las tres bebidas que triunfa en EEUU pero se ve raro en España

La creadora de contenido Sophie (@sophiegrayinspain), una chica estadounidense que vive en España, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuál es la regla de las tres bebidas.

"Soy estadounidense viviendo en España con novio andaluz y he estado recopilando vuestros consejos para sobrevivir a este calor. Y lo que quiero preguntar es si uno de mis trucos favoritos para aguantar el calor en Estados Unidos me va a hacer quedar como una pringada aquí en España", ha comenzado diciendo la tiktoker.

"Y no, no estoy hablando de uno de los ventiladores portátiles de Ale-Hop que lleva cada guiri en la calle, que van echando agua en la cara como si eso fuera normal", ha bromeado la estadounidense.

"Estoy hablando de la regla de las tres bebidas. En verano en Estados Unidos es casi ley. Una chica siempre tiene tres bebidas delante: una es para divertirse, una es para hidratarse y la tercera es para darte energía", ha explicado la creadora de contenido.

"Esta es la Santa Trinidad de la hidratación en Estados Unidos. Y yo soy muy fan de esa regla. ¡Es súper popular esa regla de tres bebidas! Y nadie te juzga en Estados Unidos en tu trabajo cuando traes tres botellas diferentes de líquido, es lo más normal del mundo ahí", ha explicado la usuaria.

"Pero aquí en España mis amigos me dicen que ir por la calle con solo una botella de agua ya me hace parecer una guiri total. ¿Pero esto sigue siendo verdad con el calor que hace? ¿Cómo sobrevivís sin llevar agua encima? ", ha preguntado la estadounidense.

"Ayer, por ejemplo, fui andando a ver a un amigo en un bar y me apetecía una Coca-Cola cero, pero también quería una cerveza. Y si voy a mezclar cafeína y alcohol, pues también necesitaba agua, ¿no? Pero me dio cosa pedirle las tres al camarero a la vez", ha confesado la tiktoker.

"Y me sentí como una loca. Y antes de que alguien me diga que puedo hacer lo que me da la gana, que obviamente eso, pero esta cosa me da muchísima vergüenza aquí como extranjera, ¿ok?", ha relatado Sophie.

"Me gusta parecer lo más normal posible. Así que mi duda es: ¿Puedo aplicar la regla de las tres bebidas en un bar español sin sentirme ridícula? ¿Os vale la calor como justificación? ¿O esto es lo más absurdo que habéis oído de mí esta semana?", ha concluido la creadora de contenido.

"En España se usa el agua/hielo para hidratarse, coca cola para energía y vino para fiesta = CALIMOCHO todo en el mismo vaso"; "¡Se te va a recalentar todo en la mesa!"; "Lo que hay que hacer es beber más gazpacho", han comentado algunos usuarios en tono divertido.