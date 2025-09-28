Un hostelero denuncia lo que le está pasando tras salir en un programa de Chicote y suplica que paren ya

El trabajador de un restaurante que apareció hace años en Batalla de restaurantes, programa que presenta Alberto Chicote en La Sexta, ha desvelado lo que está sufriendo desde entonces y ha pedido a la gente que paren ya.

Ha sido la popular cuenta @soycamarero quien ha hecho público el caso de ese hostelero, que le ha enviado un email contando su situación y pidiendo algún tipo de ayuda.

El hombre admite estar "sobrepasado" porque cada vez que en televisión reponen el programa se enfrenta a una fuerte oleada de usuarios que se lanzan a escribir opiniones negativas sobre el negocio.

"En tres años ya lo han repuesto varias veces y siempre que salen nos vuelven a caer 8/9 reseñas malas. Desde esas hemos bajado de un 4,7 a un 4 en Google y me temo que seguirá pasando y bajando", se lamenta.

"Cada vez tenemos menos comensales por ese problema y ya no está muy bien la cosa en Vigo como para seguir bajando", subraya el hostelero. A raíz de ese problema, el usuario @soycamarero ha hecho un llamamiento claro: "Puede caer bien, puede caer mal, puede haber cosas que no te gusten de lo que has visto del programa, del restaurante, del personal o incluso del dueño, pero yo creo que si no has ido al local no tienes por qué poner malas reseñas".

"Esto está hecho para tú puntúes el servicio, la comida y demás. Pero no gente que ve un programa y hace esto a un restaurante donde es el pan de cada día de muchos trabajadores", afirma.

En los comentarios, algunos usuarios proponen algunos cambios en el funcionamiento de las valoraciones: "Lo que hay que hacer es verificar con una foto ticket del restaurante cualquier reseña para subir a la plataforma, pero eso ya depende de Google y a ellos no les importa los números del restaurante".