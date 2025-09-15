Un italiano arrasa con su respuesta a "los españoles que se quejan de España"

El usuario de TikTok @davidemilitano, italiano que vive en España desde hace tres lustros, ha dado una respuesta que está trayendo cola a todos aquellos españoles "que se quejan de España".

"Los españoles se quejan de España. Una cosa que no puedo comprender es por qué los españoles se quejan de España. Tienen una temperatura y un ambiente maravilloso, mujeres guapísimas, una de las mejores gastronomías del mundo, los servicios, la organización es perfecta Los políticos los habéis elegido vosotros", subraya.

"Yo vivo desde hace 15 años aquí, soy italiano, y os digo una cosa: España es el mejor país de Europa para venir a vivir. Así que valorad España, que es una gran nación", asegura.

Sus palabras han provocado en poco más de dos días más de 400 respuestas, la mayoría de españoles que quieren matizar eso de que los españoles se quejan de España.

Por ejemplo, una usuaria dice: "Claro que me quejo y por eso me fui de España 😬 no es normal pagar más de alquiler que lo que cobras perdona que te diga". "No nos quejamos de España. Nos quejamos de la clase política", matiza otro.

"Yo he viajado mucho y no por turismo, por trabajo y os puedo asegurar que este señor tiene toda la razón", subraya otro usuario. La opinión de otra persona ha provocado debate. "Porque hemos perdido el calidad de vida comparada con los años 80, 90...", ha afirmado.

A eso ha respondido otro: "Nunca se vivió mejor en este país, los jóvenes conocen medio mundo hoteles restaurante, conciertos. Nunca vivió la gente joven como en la actualidad".

"Como hoy día no, yo también viví esa época, y veo cómo viven los jóvenes de hoy día y no me lo compares por favor", reclama otra persona en ese mismo debate en los comentarios.