La imagen que muchos madrileños ven cada día al pedir cita médica: los privados primero, los públicos… para 2026
Alba Rodríguez Morales
Exterior del Hospital Ramón y Cajal.Juan Carlos Lucas

Un tuit de una trabajadora sanitaria madrileña se ha vuelto viral en las últimas horas por poner el foco en algo que muchos usuarios del sistema público de salud vienen denunciando desde hace tiempo: la aparente prioridad que reciben los centros privados a la hora de ofrecer citas médicas frente a los públicos.

La usuaria @Rodraedo, conocida en redes por su activismo en defensa de la sanidad pública, publicó una captura del sistema de citaciones de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid con este mensaje:

“Holi, @IdiazAyuso. He vuelto 😁. Éste es el módulo de Atención Primaria desde donde las ecografías se citan. Observa la 2ª columna, los 3 primeros centros son privados. Observa la 3ª, son las primeras fechas disponibles. ¿Notas algo? Yo a esto lo llamo chantaje al paciente.”

En la imagen se puede ver cómo, para una ecografía de abdomen completo, los tres primeros huecos disponibles corresponden a centros médicos privados, con fechas cercanas a principios de noviembre de 2025. Sin embargo, el primer hueco disponible en un hospital público —el Ramón y Cajal, en este caso— no aparece hasta octubre de 2026, casi un año después.

El tuit, que supera ya 230.000 visualizaciones, ha generado una oleada de comentarios. Muchos usuarios han denunciado que esta práctica empuja a los pacientes a elegir clínicas privadas concertadas si quieren ser atendidos antes, mientras que otros lo consideran una muestra más del deterioro de la sanidad pública madrileña.

Por su parte, hay quienes han defendido el modelo, argumentando que los conciertos con clínicas privadas permiten reducir listas de espera. Sin embargo, la autora del tuit lo resume con ironía: “No es libre elección si la única alternativa a esperar un año es ir a lo privado”.

El debate sobre la externalización de servicios sanitarios vuelve así a las redes, de la mano de un tuit que muchos califican como “la foto exacta de cómo se desmantela la sanidad pública, clic a clic”.

